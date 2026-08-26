Presidente De La Espriella se reúne con la Corte Constitucional un día después de que aprobó la pensional de Petro

La Corte Constitucional confirmó que durante la tarde de este miércoles, 26 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella llegó hasta sus instalaciones para reunirse con los nueve magistrados que la conforman; lo particular es que el encuentro se dio un día después de que aprobó la reforma pensional del expresidente Gustavo Petro.

En el encuentro estuvieron la magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte, y sus colegas Natalia Ángel Cabo, Héctor Carvajal, Carlos Camargo, Juan Carlos Cortés, Jorge Enrique Ibáñez, Miguel Polo Rosero, Lina Escobar y Vladimir Fernández.

Reforma pensional: qué cambia para los colombianos, qué sigue pendiente y cuándo comenzaría a aplicarse

De La Espriella asistió con su ministro de Justicia, Iván Cancino, quien también lo acompañó a las visitas protocolarias al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Estos encuentros hacen parte del objetivo que se trazó el sector justicia en el Gobierno De La Espriella para armonizar la relación entre el Ejecutivo y las altas cortes de Colombia.

Esa decisión se dio después de las duras tensiones que vivieron el expresidente Gustavo Petro y las altas cortes, cuando salían decisiones judiciales que afectaban los proyectos de su gobierno. Un caso que generó gran tensión fue la reforma pensional.

De hecho, Petro tuvo varios encontronazos con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, cuando era presidente de la Corte Constitucional, por la demora que tuvo dicha ley para salir a la luz.

Dos años después de su estudio, la Corte decidió aprobar gran parte de la reforma pensional de Petro y devolvió a la Cámara de Representantes nueve artículos de la reforma para que vuelvan a corregir los vicios de trámite con los que fue aprobada.

Justo un día después de esa decisión, De La Espriella y Cancino llegaron hasta las instalaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para reunirse con los magistrados que le dieron luz verde a una de las principales banderas que lideró el anterior gobierno.