Alcalde de Santa Marta denuncia ante la Corte Suprema de Justicia al senador Alejandro Ocampo por presunta calumnia e injuria: este es el motivo

Este miércoles, 26 de agosto, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, interpuso una querella ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al senador Alejandro Ocampo. Esto por una serie de publicaciones hechas en sus redes sociales a raíz del grave atentado contra la periodista Naylea Barros Martínez, ocurrido en Santa Marta el 24 de agosto.

Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena, fue víctima de un atentado. Foto: Redes sociales: Naylea Barros

Ese día, hacia las 9:00 p. m., la también excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico fue blanco de sicarios que dispararon con un arma de fuego hacia el vehículo en el que ella se movilizaba por el puente Minuto de Dios, en Santa Marta, junto a una prima.

Tras el ataque, la mujer, su prima y sus acompañantes salieron ilesos.

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Los autores del atentado, aún objeto de investigación, se desconocen, así como los motivos de este.

Un día después del atentado, el senador Ocampo hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales refiriéndose a lo sucedido.

“Hoy quiero hacer una denuncia por el atentado de Naylea Barros. Naylea es una periodista de Santa Marta, integrante del Pacto Histórico, que ha tenido la valentía de denunciar muchas cosas irregulares de la alcaldía de Pinedo de Santa Marta”, publicó el senador en sus cuentas de X, TikTok e Instagram.

“Ayer a horas de la noche le hicieron tres disparos en su carro para intimidarla, para acabar con su vida”, indicó el Congresista.

Además, recordó los hechos más recientes que había denunciado la periodista. “La última denuncia de Naylea han sido las Fiestas del Mar de Santa Marta y ayer justamente le reciben una acción jurídica en contra de la Alcaldía y de ese contrato y justo en la noche le hacen tres tiros. Blanco es y gallina lo pone. Samarios, en Santa Marta están pasando cosas delicadas y hoy a las personas que están denunciando a la alcaldía de Pinedo las quieren callar, las quieren silenciar a punta de disparos y de armas y no podemos permitir eso”, publicó Ocampo.

Alejandro Ocampo, congresista del Pacto Histórico. Foto: José Luis Guzmán. El País

En esas mismas publicaciones, pidió solidaridad para proteger a la periodista. “Les pido a ustedes toda la solidaridad, a toda la gente del Magdalena con Naylea Barros y su familia; no podemos permitir que aquellas personas que denuncian lo que están haciendo contra el pueblo, las amenacen, las maten o las callen. Hoy Naylea, mañana será cualquiera de ustedes que se atreva a señalar cualquier acto de corrupción en Santa Marta”, agregó.

Por último, pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le brinde garantías a la comunicadora y a la Fiscalía dar con los responsables.

“Le exijo a la UNP que le brinde todas las garantías a Naylea, a la Fiscalía que investigue inmediatamente los responsables y a todos nosotros y a todos ustedes que la arropemos porque la gente valiente y mucho más las mujeres necesitan todo nuestro respaldo”, manifestó.

Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta - API

“Alguien tiene que decir lo que está pasando en Santa Marta y no podemos permitir que la asesinen”, concluyó el congresista Ocampo.

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Esas manifestaciones, en consideración del alcalde Pinedo Cuello, constituyen el delito de calumnia e injuria. Por eso, interpuso la querella por intermedio de su abogado Julián Quintana ante la Corte Suprema para que, primero, a través de una conciliación, se logre que Ocampo se retracte de sus afirmaciones y borre esas publicaciones de las redes sociales.

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De lo contrario, busca que se adelante la investigación pertinente por esos delitos. Así, el pleito jurídico que apenas comienza.