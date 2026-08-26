Esta semana, el Ministerio de Transporte anunció la revisión de todas las cámaras de fotomultas en Colombia, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella así lo solicitara públicamente a la ministra Elsa Noguera.

En el anterior gobierno, estas ya se habían puesto bajo la lupa, logrando anular millones de comparendos, por lo que muchos conductores se preguntan: en esta nueva auditoría, ¿qué se va a revisar?

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De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Transporte, el examen técnico y legal a las cámaras de fotodetección en Colombia se enfocará en cinco puntos prioritarios:

1. Cumplimiento estricto de los criterios de señalización vial

MinTransporte examinará minuciosamente si las autoridades locales están instalando y manteniendo los avisos informativos visibles que exige la normativa. La ley colombiana exige que todo conductor sea advertido de forma clara y con suficiente antelación mediante señales horizontales y verticales sobre la presencia del dispositivo de fotodetección antes de ingresar a su zona de cobertura.

Así, la auditoría evaluará si existen trampas de visibilidad o falta de señalización previa, pues en caso de que algún comparendo expedido por una cámara no informe con precisión su ubicación, carece de sustentación legal.

2. Justificación técnica y fundamentación basada en la siniestralidad

Los instaladores de las cámaras justifican que estas tienen la función de salvar vidas; de hecho, en Bogotá, la Secretaría de Movilidad las bautizó como “cámaras salvavidas”. El Gobierno nacional verificará si los puntos elegidos responden verdaderamente a tramos o corredores de alta siniestralidad.

Las cámaras ubicadas arbitrariamente en zonas de baja accidentalidad —pero de alto flujo vehicular o bajadas pronunciadas, diseñadas estratégicamente para capturar infracciones menores— perderían de inmediato el aval del Ministerio.

3. Vigencia y validez legal de las autorizaciones

La Superintendencia rastreará qué cámaras están funcionando con permisos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) caducados y cuáles han sido reubicadas o modificadas técnicamente sin haber tramitado la homologación requerida.

Así, cualquier irregularidad en la cadena de habilitación administrativa derivará en la invalidez automática del sistema.

4. Coherencia de los límites de velocidad y calibración de los equipos

La revisión colocará la lupa en la calibración metrológica de los radares y la coherencia técnica de las velocidades fijadas en cada vía. Los auditores inspeccionarán que los certificados de calibración periódica expedidos a los sensores estén al día y cumplan con los estándares internacionales exigidos por el Instituto Nacional de Metrología.

Esto responde a una petición de la ciudadanía, que insiste en la revisión de los límites de velocidad, evitando abruptas reducciones en tramos específicos de carreteras nacionales y urbanas.

5. Garantía del debido proceso y legalidad en las notificaciones

Por último, la auditoría analizará en profundidad el procedimiento operativo mediante el cual las secretarías de tránsito notifican las infracciones detectadas, pues estas deben cumplir un debido proceso, que le notifique al ciudadano oficialmente y le permita el derecho a la defensa al ser sancionado.

Adicionalmente, se vigilará que las autoridades no estén violando los criterios de individualización del infractor, evitando que se expidan sanciones masivas sin la plena identificación del verdadero conductor del vehículo.