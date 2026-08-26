Reykon reaparece tras ser hospitalizado y revela detalles de la complicada cirugía a la que se sometió

El cantante colombiano de género urbano Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido artísticamente como Reykon, reapareció públicamente a través de sus redes para tranquilizar a sus seguidores luego de que circularan imágenes que lo mostraban internado en un centro asistencial.

Jorge Rausch reveló por qué prefiere mujeres 20 años menores que él: “Así como las mujeres miran...”

El interprete de Señorita confirmó que debió someterse a una intervención quirúrgica en la columna vertebral, procedimiento del que ya se encuentra en proceso de recuperación.

La preocupación en torno al estado de salud del artista antioqueño creció en días recientes debido a publicaciones en redes sociales que daban cuenta de su estancia médica. Ante la ola de especulaciones, el propio cantante compartió un mensaje directo con sus seguidores para precisar el diagnóstico y el tratamiento al que fue sometido.

Publicación de Reykon en Instagram. Foto: Instagram @reykon

“Cirugía en la columna, eso es lo que tenía para todos los que se preguntaban qué fue lo que pasó y para los que me tuvieron en sus oraciones, gracias. No voy a negar que qué hijueputa susto me dio, o sea, uno dice cirugía de columna y usted sabe qué se le viene a la mente”, expresó el intérprete en sus declaraciones en video.

Aunque el artista dejó ver algunas marcas en la zona posterior de su torso, no ofreció detalles de su cuadro clínico o de su recuperación. Sin embargo, enfatizó en que el procedimiento fue exitoso y que actualmente puede desplazarse de manera autónoma.

“Gracias a mi Dios, salió muy bien, aquí nuevamente de pie, contándoles lo que pasó, listo pa’ trabajar”, añadió el reguetonero, destacando que una de sus principales motivaciones para ingresar al quirófano fue mejorar su condición física para los próximos conciertos de su agenda y para mejorar su calidad de vida.

El quebranto de salud de Reykon se produce en un momento coyuntural para su carrera. El antioqueño, reconocido históricamente como uno de los pioneros en la proyección internacional del reguetón producido en Colombia, anunció recientemente su regreso a los eventos multitudinarios en el país los días 6 y 7 de noviembre.

El artista programó presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá. La respuesta del público agotó la boletería para la fecha del 7 de noviembre de 2026 en menos de nueve horas, lo que motivó la apertura de un segundo show para el 6 de noviembre en el mismo escenario.

“El vacío me llevó al consumo”: Santiago Cruz rompe el silencio sobre su lucha contra las drogas

En días pasados, el cantante fue registrado participando de manera voluntaria en puntos de acopio en la capital para la recolección de insumos destinados a los damnificados del sismo registrado el pasado 10 de agosto, aspecto que también había generado atención en sus plataformas digitales antes de confirmarse su paso por el quirófano.

Por el momento, el artista continúa con sus ejercicios de rehabilitación.