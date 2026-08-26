“La calle está dura”: el video de Natalia París haciendo compras en un D1 que desató ola de comentarios en redes

Un video publicado en TikTok colocó nuevamente a la modelo, empresaria y DJ paisa Natalia París en el centro de la conversación digital en Colombia.

En las imágenes, registradas en una sede de la cadena de tiendas D1 en Bogotá, se observa a la artista en la zona de cajas realizando el pago de su compra, un hecho que rápidamente generó conversación en redes y abrió un debate sobre los prejuicios y la economía del hogar en el país.

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El video, muestra a Natalia París esperando su turno en la caja de cobro y finalizando la transacción a través de un código QR. Aunque en la toma no se aprecian los productos específicos adquiridos ni el monto final de la factura, la sola presencia de la modelo en un establecimiento catalogado dentro del formato de tiendas de low cost fue suficiente para activar miles de comentarios.

Las opiniones en redes se dividieron entre la sorpresa y la defensa de la normalidad del acto. Por un lado, algunos internautas relacionaron el momento con la coyuntura económica actual mediante frases como “la calle está muy dura” o “la crisis está difícil”.

Natalia París haciendo mercado en un D1 de Bogotá Foto: Tomado de redes sociales

Por otro lado, un grupo de usuarios cuestionó los estigmas asociados a las compras en tiendas populares, señalando que la búsqueda de manejo del presupuesto no responde a un estrato socioeconómico específico, sino a decisiones de consumo inteligentes.

@tomenota_cali NATALIA PARÍS FUE VISTA MERCANDO EN UN D1 Y DESATÓ COMENTARIOS EN REDES Un video que se ha vuelto viral en TikTok muestra a la reconocida modelo y DJ Natalia París haciendo compras en un supermercado D1 en Bogotá. Las imágenes generaron todo tipo de comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes, en tono jocoso, reaccionaron a la presencia de la famosa en una de las cadenas de supermercados de bajo costo más populares del país. Frases como “la economía está suave” y “la crisis está difícil” fueron algunas de las reacciones que acompañaron el video. La escena rápidamente se convirtió en contenido viral, mientras otros usuarios recordaron que comprar en este tipo de establecimientos no necesariamente refleja la situación económica de una persona. ¿Usted también merca en el D1? ♬ sonido original - Tome nota Cali

La conversación generada en torno a la figura de Natalia París ha mostrado un cambio real en las dinámicas de compra de las familias colombianas durante los últimos años.

Más allá de la repercusión del video —frente al cual la artista no ha emitido pronunciamiento oficial directo en sus canales habituales—, Natalia París continúa enfocada en la consolidación de sus proyectos profesionales.

Tras una extensa y reconocida trayectoria en el modelaje nacional e internacional, la paisa ha concentrado su actividad laboral en la industria musical como DJ y productora de géneros como el Afro House y el Tech House.

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Paralelamente a su agenda de presentaciones en eventos y festivales de música electrónica dentro y fuera del país, París lidera su sello discográfico independiente, Sincrodestino Music, y mantiene su faceta como empresaria al frente de su línea de productos de belleza y cuidado personal.

Hasta el momento, el episodio registrado en este supermercado se mantiene como un hecho coyuntural en redes sociales que, más allá de la anécdota, expuso las percepciones y estereotipos culturales que aún persisten alrededor del consumo en Colombia.