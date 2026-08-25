La ‘papa caliente’ de la Fiscalía Décima en Barranquilla: no avanzan investigaciones de casos coyunturales

La Fiscalía Décima Especializada en Barranquilla, Atlántico, se ha vuelto una ‘papa caliente’, ya que hay varios casos que han llamado mucho la atención por su impacto en la comunidad.

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Asimismo, fuentes del ente investigador entregaron más detalles de este riesgoso despacho: “Lo que sucede es que los casos que hay en esa Fiscalía tienen relación con pesos pesados del crimen organizado en Barranquilla, como alias Negrito del Rubí y su combo, que se dedican a robar tierras, homicidios y otros casos, pero no hay garantías para sacar esos procesos porque muchos de los funcionarios públicos están comprometidos”.

De acuerdo con la información obtenida por SEMANA, las carpetas de muchos procesos investigativos tienen elementos materiales probatorios para emanar órdenes de Policía Judicial, pero otro de los agravantes es que no hay asistentes.

“Ellos (la Fiscalía Décima Especializada) tienen mucho trabajo porque son casos de connotación, graves violaciones de derechos humanos y crimen organizado, pero que supera el poder que tienen los funcionarios judiciales en el Atlántico. Prácticamente, muchas personas no quieren llegar a los cargos por la sobrecarga laboral y por el riesgo en el que se ponen sus vidas al perseguir a criminales de alto calibre”, detalló la fuente consultada por SEMANA.

URI de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Cortesía - EL HERALDO.

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Otra de las investigaciones que tiene esta Fiscalía se encuentra relacionada con las bandas criminales que son dirigidas desde la prisión por alias El Negro Ober, quien sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades.

“La investigación de Alci Villanueva, el exconcejal de Juan de Acosta al que lo intentaron asesinar y lo dejaron sin caminar, también se encuentra ahí, pero son procesos muy complicados de llevar para los fiscales porque no hay garantías. Igual, nadie ha dicho de frente qué es lo que pasa con ese despacho, pero lo cierto es que las investigaciones de atentados y cosas muy fuertes deben ser llevadas a la ciudad de Bogotá”, indicó.