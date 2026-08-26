Cae funcionaria del CTI de la Fiscalía por crimen de su esposo, un funcionario de la Rama Judicial: esta es la historia

Luego de varias semanas de investigación, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación por ser la principal sospechosa del asesinato de su esposo, un funcionario de la Rama Judicial en el Atlántico.

Se trata de Chirley Mildred Hernández Rojas, quien fue ubicada en el norte centro histórico de la capital del Atlántico, donde le leyeron sus derechos de persona capturada por haber, presuntamente, participado en el homicidio de Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, la mujer debe responder ante la justicia por los delitos de homicidio en circunstancias de agravación punitiva y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

A la mujer la trasladaron hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y, en las próximas horas, será presentada ante un juez con funciones de control de garantías.

El caso por el que fue capturada Hernández Rojas ocurrió el 21 de marzo de 2026, cuando encontraron a Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, de 52 años, con varios disparos de arma de fuego dentro de su vivienda.

La mujer será presentada ante un juez para que defina su situación jurídica. Foto: Publicaciones Semana GUILLERMO TORRES

Según la información que se conoció en su momento, el funcionario judicial se habría quitado la vida. En su cuerpo, los integrantes de criminalística encontraron heridas por arma de fuego en la región pectoral derecha, el brazo izquierdo, el antebrazo izquierdo y la zona parietal de la cabeza.

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En el lugar de los hechos estaban su esposa y sus hijos. Estos le dijeron a las autoridades que ese día salieron de sus habitaciones cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego y encontraron el cuerpo sin vida.

Las autoridades iniciaron las pesquisas y ahora capturaron a la mujer, quien será presentada ante un juez, mientras se conocen más detalles del caso.