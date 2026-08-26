Atlántico

Cae funcionaria del CTI de la Fiscalía por crimen de su esposo, un funcionario de la Rama Judicial: esta es la historia

El caso se había conocido como un supuesto suicidio en Barranquilla.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

26 de agosto de 2026 a las 3:49 p. m.
Funcionaria del CTI de la Fiscalía, Chirley Mildred Hernández Rojas, capturada; y Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, funcionario de la Rama Judicial, asesinado.
Funcionaria del CTI de la Fiscalía, Chirley Mildred Hernández Rojas, capturada; y Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, funcionario de la Rama Judicial, asesinado. Foto: Suministrada a SEMANA.

Luego de varias semanas de investigación, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación por ser la principal sospechosa del asesinato de su esposo, un funcionario de la Rama Judicial en el Atlántico.

Se trata de Chirley Mildred Hernández Rojas, quien fue ubicada en el norte centro histórico de la capital del Atlántico, donde le leyeron sus derechos de persona capturada por haber, presuntamente, participado en el homicidio de Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, la mujer debe responder ante la justicia por los delitos de homicidio en circunstancias de agravación punitiva y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

A la mujer la trasladaron hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y, en las próximas horas, será presentada ante un juez con funciones de control de garantías.

El caso por el que fue capturada Hernández Rojas ocurrió el 21 de marzo de 2026, cuando encontraron a Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, de 52 años, con varios disparos de arma de fuego dentro de su vivienda.

Tribunales de Cundinamarca y Bogotá D C martillo de juez martillo de Corte Mazo de Juez sala de audiencia Bogota junio 25 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
La mujer será presentada ante un juez para que defina su situación jurídica. Foto: Publicaciones Semana GUILLERMO TORRES

Según la información que se conoció en su momento, el funcionario judicial se habría quitado la vida. En su cuerpo, los integrantes de criminalística encontraron heridas por arma de fuego en la región pectoral derecha, el brazo izquierdo, el antebrazo izquierdo y la zona parietal de la cabeza.

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En el lugar de los hechos estaban su esposa y sus hijos. Estos le dijeron a las autoridades que ese día salieron de sus habitaciones cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego y encontraron el cuerpo sin vida.

Las autoridades iniciaron las pesquisas y ahora capturaron a la mujer, quien será presentada ante un juez, mientras se conocen más detalles del caso.