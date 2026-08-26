Presidente Abelardo De La Espriella sanciona ley que declara al festival Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico, como patrimonio de la nación

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sancionó la Ley 2622 del 24 de agosto de 2026, que declara al Festival Nacional Son de Negro como Patrimonio Histórico, Étnico y Cultural de la Nación, que se realiza en el municipio de Santa Lucía, en el departamento del Atlántico.

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En medio de este proceso, participaron gestores culturales, autoridades locales, congresistas, equipos legislativos, entre otras personas que fueron clave. Y es que con este reconocimiento va más allá de lo simbólico. La nueva ley contempla herramientas para promover la salvaguardia, protección, divulgación y financiación del Son de Negro y de las diferentes expresiones culturales vinculadas a su festival.

Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico. Foto: Fundación Son de Negro.

Entre sus alcances se encuentra la posibilidad de articular esfuerzos y recursos entre la Nación, el departamento del Atlántico y el municipio para avanzar en la Casa Museo Son de Negro, incluyendo su diseño, adquisición de terrenos, construcción, dotación y funcionamiento.

Para el alcalde de Santa Lucía, Edward Ecker Martínez, es un gran paso para la cultura de su municipio y celebró la sanción presidencial.

“Hoy el ‘Somos Patrimonio’, que llevamos con orgullo durante nuestro festival, se convierte oficialmente en una realidad. Llegar hasta aquí implicó una lucha importante en el Congreso: tocar puertas y defender en cada etapa el valor histórico, étnico y cultural que el Son de Negro representa para Santa Lucía y para Colombia”, expresó el mandatario.

Ecker agradeció a los autores y ponentes de la iniciativa, a los congresistas que respaldaron el proyecto durante sus diferentes debates, a sus equipos legislativos y a todas las personas e instituciones que contribuyeron a hacer posible su aprobación y posterior sanción.

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“Nuestro agradecimiento también es para nuestros gestores culturales, artistas, portadores de la tradición, organizaciones culturales y, especialmente, para las generaciones de santalucenses que han mantenido vivo el Son de Negro. Este logro es de todo un pueblo”, señaló.

El abogado Iván Polo Ecker, quien acompañó el trámite de la iniciativa desde su radicación, destacó el trabajo conjunto, sin color político, que permitió que el proyecto avanzara en el Congreso.

“Como hijo de Santa Lucía, esta declaratoria a Festival Son de Negro me llena de orgullo. Fue un proceso de diálogo, seguimiento y búsqueda de apoyos, en el que fue fundamental el trabajo de los congresistas que respaldaron la iniciativa y de sus equipos legislativos para lograr que avanzara en cada etapa. Este esfuerzo también estuvo alineado con la visión que viene impulsando el alcalde Edward Ecker de preservar nuestras tradiciones y convertir a Santa Lucía en un destino de turismo cultural que genere nuevas oportunidades para el municipio”, señaló Polo Ecker.