Se calienta el debate por el atentado a Naylea Barros: “No sea irresponsable” le contesta alta consejera para la Paz a senador del Pacto Histórico

El atentado contra Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico, terminó abriendo otro frente de discusión política en redes sociales. Mientras las autoridades aseguran que buscan esclarecer quién estuvo detrás del ataque, el senador Alejandro Ocampo lanzó una hipótesis sobre los posibles motivos y recibió una contundente respuesta de Jennifer del Toro, alta consejera para la Paz.

Abelardo De La Espriella tomó decisión tras atentado contra excandidata del Pacto Histórico: este es el mensaje

El cruce comenzó con el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella, quien informó que había hablado con el comandante de la Policía de Santa Marta para solicitar una investigación “exhaustiva” que permita establecer qué ocurrió con Barros.

El mandatario aseguró que esperaba un primer reporte y que, dependiendo de los hechos que se logren establecer, se tomarían las medidas correspondientes. Mientras avanzan las investigaciones, también anunció que se dispondría la protección necesaria para la excandidata.

Pero mientras el Gobierno pidió esperar los resultados de las autoridades, el senador Alejandro Ocampo planteó públicamente una posible explicación del ataque.

“Es fácil”, escribió el congresista en X, antes de señalar que Barros había denunciado presuntas irregularidades y hechos de corrupción en la Alcaldía de Santa Marta. Ocampo afirmó además que la dirigente había hecho control político al alcalde Carlos Pinedo y relacionó el atentado con una acción jurídica que, según él, había sido admitida recientemente frente a una de sus denuncias por las Fiestas del Mar.

El senador del Pacto Histórico, además, señaló al alcalde de Santa Marta con ser “amigo” del presidente De La Espriella:

La afirmación no pasó desapercibida.

Jennifer del Toro, alta consejera para la Paz y el Posconflicto, respondió directamente al senador y le lanzó una advertencia que rápidamente elevó el tono de la discusión: “Senador, no sea irresponsable”.

La alta consejera rechazó que Ocampo estableciera una relación causal entre las denuncias realizadas por Barros contra la administración distrital y el atentado, argumentando que el congresista no había presentado “una sola prueba o indicio” que permitiera sostener esa conclusión.

Del Toro aseguró que desde la Consejería de Paz del Distrito se condenaron los hechos desde primeras horas de la mañana y que se activaron las rutas institucionales previstas para este tipo de situaciones. También afirmó que personalmente se comunicó con Barros para ofrecerle acompañamiento y solidaridad.

La funcionaria señaló además que el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, solicitó un consejo de seguridad nacional ampliado para el próximo 1 de septiembre y que desde la Administración Distrital se pidió a la Policía y a las demás autoridades avanzar con la mayor diligencia en la investigación, identificación y judicialización de los responsables.

Pero la respuesta de Del Toro no se quedó ahí. En medio del cruce político, la alta consejera aprovechó para lanzar un cuestionamiento dirigido directamente al senador Ocampo y recordó que, durante los dos años y medio en los que la administración distrital coincidió con el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, “jamás escuchamos su voz en favor de la seguridad o la paz” en Santa Marta.

Mientras la discusión política crecía en X, las autoridades anunciaron nuevas acciones alrededor del caso. Para este miércoles 26 de agosto, a las 2:30 de la tarde, fue convocado el Subcomité de Prevención y Protección, integrado por la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección.

El objetivo será revisar los avances de la investigación por el atentado y analizar las garantías de seguridad para Barros.

Por ahora, no existe en la información entregada por las autoridades una conclusión que establezca quién ordenó el ataque o cuál habría sido su motivación. Precisamente, el presidente De la Espriella insistió en que se deben verificar los hechos antes de anticipar conclusiones.

Así, mientras la investigación avanza, el atentado contra Barros ya provocó un fuerte choque político: una hipótesis lanzada por un senador, una respuesta que le exige pruebas y un Gobierno que insiste en que la verdad tendrá que salir de las investigaciones.