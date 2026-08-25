Abelardo De La Espriella tomó decisión tras atentado contra excandidata del Pacto Histórico: este es el mensaje

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció frente al atentado que sufrió la excandidata a la Cámara de Representantes, Naylea Barros.

El jefe de Estado reveló que se contactó con las autoridades pertinentes con el objetivo de que se esclarezcan los hechos materia de investigación.

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“Acabo de hablar con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedirle una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido con Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico”, indicó el mandatario.

Y agregó: “Hoy tendré un primer reporte y, con base en los hechos que se logren establecer, se tomarán las medidas que correspondan”.

“Entretanto, se dispondrá la protección necesaria mientras se esclarecen las circunstancias del caso. El Gobierno actuará con responsabilidad, sin anticipar conclusiones, verificando los hechos y garantizando los derechos de todos, incluyendo los de la oposición, que tendrá plenas garantías en la Era del Tigre”, puntualizó el presidente de la República en sus redes sociales.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, la noche del lunes 24 de agosto fue atacada a bala la camioneta en la que se movilizaba una líder del Pacto Histórico en Santa Marta, Magdalena. Naylea Barros iba en compañía de una familiar cuando desconocidos abrieron fuego contra el vehículo en el que se movilizaba por el puente conocido como Minuto de Dios e iba hacia el barrio Bavaria.

En ese sentido, a través de las redes sociales, la también comunicadora social rechazó este atentado y pidió a las autoridades que investiguen para que den con los responsables de este nuevo hecho de violencia.

“Afortunadamente y por la obra de DIOS estoy viva, pero este hecho se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también han recaído sobre personas cercanas a mí. Rechazo categóricamente cualquier forma de violencia y exijo a las autoridades una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos y garantías para mi seguridad y la de mi familia”, anotó.

A su turno, la Procuraduría también se pronunció por medio de su cuenta oficial en X: “El procurador general, Gregorio Eljach, rechaza atentado contra la excandidata a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, Nailea Barros, cuando se movilizaba en su vehículo en Santa Marta. Condena cualquier tipo de violencia e insta a las autoridades a tomar medidas para garantizar su seguridad y dar con los responsables del hecho”.