Gabriela Muñoz, cuyo nombre quedó en el centro de una controversia por los señalamientos sobre su presunta influencia y poder en la Aeronáutica Civil, reapareció junto al expresidente Gustavo Petro en una fotografía durante un evento del Pacto Histórico este lunes, 24 de agosto en Bogotá.

Muñoz se observa junto al exmandatario en la mesa principal; la fotografía la divulgó en sus redes sociales el representante a la Cámara, Alejandro Toro.

La presencia de la joven llamó la atención debido a que su nombre ha sido mencionado en las últimas semanas en las denuncias de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre supuestas irregularidades y manejo de influencias en entidades del Estado.

Gabriela Muñoz y Aerocivil. Foto: Instagram Gabriela Muñoz

Muñoz, a través de sus redes sociales, le salió al paso a los criticos y desmintió un supuesto romance con el exjefe de Estado.

“Que los medios no tergiversen mi presencia junto al expresidente Gustavo Petro: aquí no hay romances secretos ni conspiraciones. Hay trabajo político, diálogo y compromiso con el país”, dijo.

Y añadió: “Agradezco al expresidente por escuchar las voces de las juventudes y por permitirme aportar, junto con profesionales, a la construcción de estrategias comunicativas para defender la verdad, la Constitución y los derechos conquistados. Mientras algunos medios desinforman, destruyen reputaciones e inventan historias, miles de jóvenes utilizamos las redes para mostrar las realidades que pretenden ocultar. Por eso debemos organizarnos, comunicar con responsabilidad y evitar que Colombia retroceda en oportunidades, libertades y derechos”.

Fuentes le contaron a SEMANA el poder que tenían los hermanos Gabriela y Santiago Muñoz en la Aerocivil durante el gobierno Petro. Foto: Fotomontaje SEMANA

Como mujer —añadió— “rechazo profundamente la narrativa misógina que pretende reducir mi trabajo a una supuesta relación sentimental que jamás ha existido. Es la vieja estrategia de negar nuestra capacidad, desacreditar nuestra voz y convertir cualquier cercanía política en un escándalo”.

E insistió: “Mi relación con el expresidente Gustavo Petro es política y profesional, basada en el respeto, la escucha y el compromiso con las causas que defendemos. No permitiré que el amarillismo convierta mi trabajo en una mentira. Las juventudes y las mujeres no estamos para adornar fotografías ni guardar silencio. Estamos para participar, comunicar, defender nuestros derechos y ayudar a construir el país que merecemos”.

SEMANA conoció que Gabriela Muñoz llegó al evento porque es la jefe de prensa del representante a la Cámara por el Tolima, Marco Emilio Hincapié, quien hace parte del Pacto Histórico y estuvo en el evento de este martes.

Esta no es la primera vez que la joven se defiende de quienes la relacionan con el exjefe de Estado.

La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades relacionadas con Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil, incluyendo contratación, presunto tráfico de influencias y toma de decisiones. Foto: Montaje El País

Recientemente, dijo que la redujeron “a condición de moza” e insistió en su cercanía profesional con el político de izquierda.

“Cada exposición malintencionada aumenta el riesgo contra mi vida”, dijo en un video que divulgó a través de sus redes sociales.

Expresó que no se trata de una “historia inventada para las redes”, sino de amenazas que existen, están documentadas y en poder de la justicia, que, según ella, fue la que recomendó su protección.

También aseveró que es víctima de una “narrativa falsa” y es parte de una “política de odio”.

“Me redujeron, por ser mujer, a la condición de moza, como si una joven no pudiera tener pensamiento propio, criterio político, formación, voz, capacidad para cuestionar el poder”, expresó.

“Ser mujer no convierte automáticamente a nadie en amante de un hombre”, añadió. También dijo que el machismo convierte a las mujeres en objetos sexuales.