Gobierno Petro le asignó escoltas y camioneta a Gabriela Muñoz, salpicada en escándalo de la Aerocivil

La Asociación Sindical de Empleados de Protección denunció que la administración de Gustavo Petro, a través de Augusto Rodríguez, le dio el visto bueno a un aparente esquema de protección exprés para Gabriela Muñoz, la joven de 19 años acusada de un supuesto tráfico de influencias en la Aeronáutica Civil, antes del 7 de agosto.

La información preliminar advierte que la Unidad Nacional de Protección, bajo la dirección de Rodríguez, se habría saltado los trámites regulares para asignarle escoltas y una camioneta blindada a la controvertida mujer, quien no enfrentaría riesgos extraordinarios que ameriten la atención del Estado, según la Asociación.

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“Es una joven muy simpática que ha contado con una muy buena fortuna, que ha sido bendecida por este gobierno. Tuvo bastante influencia en varias entidades del Estado, como lo han denunciado los medios de comunicación. La UNP no fue la excepción. Es sorprendente que una persona que su único riesgo es dar una opinión en la red social ahora tenga un riesgo extraordinario”, comentó Yesid Barragán, presidente del Sindicato.

Él agregó que, posiblemente, Augusto Rodríguez y sus funcionarios no habrían seguido el conducto regular para aprobar la protección:

“Esta medida de protección la asignan a través de un trámite de emergencia. Esta persona aún no tiene un estudio técnico por parte de la UNP ni se sometió al procedimiento al que se someten todas las personas, que tienen que atravesar por un calvario de protección, porque los estudios son demorados”.

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La Asociación Sindical de Empleados de Protección advirtió que Gabriela Muñoz no es la única persona que habría recibido un robusto esquema de seguridad del gobierno Petro. En la lista también estarían polémicos influenciadores y políticos que no tendrían riesgo alguno.

Frente a este escenario, se le solicitó a la administración entrante de la Unidad Nacional de Protección analizar cada uno de los escenarios de riesgo.