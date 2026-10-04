El soldado del Ejército que, en medio de la selva y en combate, cocina para sus compañeros de pelotón: “Melo caramelo”

Jhan Carlos Mosquera es un soldado profesional chocoano que ha comenzado a llamar la atención en redes sociales por una labor particular que desempeña mientras cumple sus funciones en el Ejército Nacional: cocinar para sus compañeros durante las operaciones que desarrollan en diferentes zonas del país.

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Mosquera, de 27 años, pertenece a la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) y entre sus compañeros es conocido como el Chef o Melo Caramelo. Su afición por la cocina terminó convirtiéndose en una tarea que combina con las responsabilidades propias de la actividad militar.

Durante los desplazamientos, el uniformado transporta los elementos necesarios para preparar los alimentos de cerca de 40 integrantes de su unidad. La carga, entre utensilios, ollas, provisiones y otros elementos, puede acercarse a los 60 kilogramos.

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Las condiciones están lejos de las de una cocina convencional. Las preparaciones deben realizarse en los lugares donde se encuentran desplegadas las tropas y adaptarse a las posibilidades que ofrece cada jornada.

Parte de esa rutina ha quedado registrada en los videos que el propio soldado comparte en redes sociales. Allí muestra el proceso de preparación de diferentes platos y cómo organiza los alimentos en medio de las actividades de la unidad.

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La historia ha despertado interés precisamente por mostrar otra dimensión de las operaciones militares: la logística necesaria para garantizar la alimentación de quienes permanecen durante extensas jornadas en terreno.

En el caso de Mosquera, esa responsabilidad se cruza además con su interés personal por la gastronomía. Su trabajo consiste en aprovechar los ingredientes y herramientas disponibles para preparar las raciones que posteriormente comparte el grupo.

Así, además de cumplir con sus funciones como soldado profesional, el chocoano se ha convertido en el encargado de una tarea esencial dentro de su unidad y, a través de sus publicaciones, en una ventana a una faceta menos conocida de la vida cotidiana de los militares durante sus despliegues.