Los hechos de violencia no cesan en las diferentes regiones de Colombia. Se conoció que un empresario que se movilizaba por una vía del municipio de Yarumal, Antioquia, fue atacado a disparos por presuntos integrantes del Clan del Golfo.

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“La oportuna reacción de los soldados del Batallón de Artillería de Campaña n.º 4 de la #CuartaBrigada, permitió evitar el homicidio de un empresario en el sector Ventanitas, municipio de Yarumal, Antioquia, quien resultó herido en medio de un ataque armado que habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo”, dio a conocer el Ejército Nacional.

La institución armada dio a conocer que lograron sacar de la zona a la víctima de este atentado criminal hasta un centro asistencial. “La intervención de las tropas permitió auxiliarlo, coordinar su evacuación a un centro hospitalario y ponerlo a salvo. Asimismo, se logró recuperar el vehículo en el que se movilizaba”, agregó.

Desde el Ejército Nacional precisaron que es clave que la ciudadanía pueda entregar información que permita anticiparse a este tipo de hechos y a otros casos que se puedan presentar en varias regiones del país.

“Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier amenaza, intimidación o situación sospechosa a través de la línea 107 contra el terrorismo. ¡La información oportuna puede salvar vidas!“, finalizó.

Y es que el Ejército Nacional dio a conocer que no han detenido las operaciones militares a tal punto que ha logrado importantes resultados. En unos combates con un grupo de delincuentes que conformaron, bajo el mando de alias Primo Gay, una alianza entre el frente 36 de las disidencias, facción Calarcá, y el Clan del Golfo.

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En los enfrentamientos, ocurridos en la vereda Cedeño, del municipio de Yarumal, murieron dos señalados delincuentes.

Uno de ellos fue identificado como alias El Flaco, señalado cabecilla de una comisión armada móvil, quien presuntamente lideraba un plan de expansión criminal en el norte antioqueño ordenado por alias Primo Gay.

El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, señaló que incautaron dos fusiles, 710 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores, equipos de comunicación y material de intendencia.

“También fueron ubicados y destruidos explosivos que representaban una amenaza para la población civil; con esta acción afectamos las capacidades armadas y logísticas de esta alianza criminal que tendría pretensiones de expansión en la región del norte del departamento, buscando controlar economías ilícitas como la minería ilegal y ejercer cobros explosivos contra los sectores productivos de la región”, añadió el oficial.