“Lo bueno hay que continuarlo”: el llamado en medio de la ‘Donatón Medellín Cero Hambre’

Parques del Río fue escenario este sábado de la tercera Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre, en la que participó el dirigente político y exconcejal de Medellín, Sebastián López. Durante la jornada, López realizó una donación y compartió con el alcalde Federico Gutiérrez, a quien reconoció por los resultados de las acciones adelantadas para atender a las familias en situación de vulnerabilidad.

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El dirigente se refirió a la necesidad de combinar el crecimiento económico de Medellín con medidas para atender a quienes tienen dificultades para garantizar su alimentación.

“Medellín tiene que trabajar para construir riqueza, generar empleo y oportunidades para todos. Pero mientras alcanzamos ese propósito, no podemos ser indiferentes frente a quienes hoy tienen dificultades para llevar comida a sus hogares. Tenemos que ser solidarios y aportar”, afirmó.

Otro de los puntos de su intervención fue la continuidad de los programas sociales, especialmente aquellos dirigidos a atender el hambre.

“Lo bueno hay que continuarlo. Cuando hay programas que ayudan a la gente y atienden necesidades tan importantes como el hambre, hay que fortalecerlos y llevarlos cada vez más lejos. Medellín tiene que construir sobre lo que funciona”, manifestó.

Dirigente político y exconcejal de Medellín, Sebastián López. Foto: Suministrada - API

La Alianza Medellín Cero Hambre articula a la Alcaldía, empresas, bancos de alimentos, organizaciones sociales y ciudadanos. Según las cifras de la estrategia, el porcentaje de hogares con hambre en la ciudad pasó del 28 % al 19 %.

Durante la actual administración también se han entregado más de 293.000 paquetes alimentarios y 160.000 bonos, que han llegado a más de 51.100 hogares. Además, Medellín obtuvo el Mayors Challenge 2026 de Bloomberg Philanthropies, reconocimiento que recibió entre 630 ciudades y que contempla un millón de dólares para fortalecer la iniciativa.

Sin embargo, el número de personas que requieren atención sigue siendo considerable. La alianza estima que cerca de 224.000 hogares, equivalentes a unas 582.000 personas, enfrentan inseguridad alimentaria.

La donatón de este año tiene como referencia los resultados de la edición de 2025, cuando se recaudaron más de $1.200 millones y 36 toneladas de alimentos, equivalentes a unas 86.000 raciones de comida.

La jornada recibió alimentos no perecederos, entre ellos arroz, aceite, fríjoles, lentejas, pastas, atún, leche en polvo, avena y panela, así como aportes económicos desde $10.000. Los recursos y productos recolectados están destinados a las familias que enfrentan dificultades para acceder a una alimentación suficiente.