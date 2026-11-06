Felipe Vélez, en el sonajero por la Alcaldía de Medellín

En un desayuno realizado en el club Unión, en Medellín, al menos 20 comerciantes le propusieron a Felipe Vélez Roa considerar su nombre para competir por la Alcaldía de la ciudad en octubre de 2027.

Fuentes conocedoras del encuentro describieron a SEMANA que hay una preocupación por el perfil de los aspirantes, pues creen que no contarían con la experiencia para tomar las riendas de la capital de Antioquia.

Vélez Roa, que trabajó con Federico Gutiérrez en su primera administración como director de Planeación y gerente del Tranvía de la 80, no descartó la posibilidad de entrar a la contienda por la Alcaldía.