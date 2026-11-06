Carta de la hermana de Jesús de Miguel que escribió días antes del fallecimiento: estremece al fútbol español

El atacante Jesús de Miguel murió en la mañana del 3 de noviembre después de luchar por su vida durante varias horas. Fue el mismo día de su cumpleaños número 30. En España, el jugador del CD Tenerife sufrió un choque fuerte con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, que lo dejó tendido en el suelo en los minutos finales del compromiso, válido por la segunda división española.

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Su familia mantiene el dolor por su pérdida y las lágrimas no se han hecho esperar. En medio de los homenajes y los mensajes que siguen llegando desde varias partes del mundo, se conocieron las palabras que la hermana de Jesús de Miguel le dedicó para su cumpleaños.

En su cuenta de Instagram, Marta de Miguel mostró todo su amor y cariño para su hermano. En las frases denota el aprecio y respeto que le tenía a Jesús, sin pensar que la fatalidad inesperada iba a cobrar la vida del atacante que llegaba a sus 30 años.

“No he podido tener más suerte de tenerte como hermano mayor. Orgullosa de todo lo que consigues día a día. Eres el claro ejemplo de disciplina y constancia, porque sí, los sueños se cumplen. Te quiero con todo mi corazón”, escribió en la red social Instagram.

Su familia sigue envuelta en dolor y siente su partida, así como el CD Tenerife, que ha convocado a su hinchada y la sociedad del fútbol de esta región española a a un acto oficial para despedir a Jesús de Miguel.

Jesús de Miguel celebrando un gol con el Tenerife en 2025. Foto: Anadolu via AFP

El homenaje tendrá lugar el próximo sábado (7 de noviembre), desde las 6:00 p.m. de España, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Jesús de Miguel chocó con Jesús Owono

Hubo tensión en el estadio donde se produjo el hecho que conmocionó al deporte mundial. La situación requirió la intervención de los servicios médicos de manera urgente para intentar estabilizar a De Miguel. El jugador pudo ser trasladado al centro médico más cercano, pero no pudo salvar su vida.

El fuerte choque le produjo a De Miguel un paro cardiorrespiratorio que apagó su vida. Rivales, compañeros, equipo, entidades y todo el mundo del fútbol permanecen de luto y han mandado sus condolencias a sus familiares, mientras avanza una investigación contra Jesús Owono que lo podría llevar a los estrados judiciales de España.

Las próximas horas serán determinantes para saber con exactitud si Jesús Owono se podría enfrentar a un juicio y solicitar defensa, además de poder ser acusado de algún delito tras el choque que produjo la muerte de su colega.