Un casco que salva vidas: la nueva apuesta de Honda en casos de accidente

Los accidentes de motocicleta son de los siniestros viales que más cobran vidas cada año, sobre todo en la ciudad de Bogotá. Con estos sucesos en mente, la famosa marca Honda presentó un nuevo casco inteligente que trae consigo un sistema con la capacidad de identificar accidentes y enviar alertas a los contactos de emergencia.

El casco recibe el nombre de KF-2F, que fue desarrollado junto al fabricante japonés Kabuto con tecnología de seguridad a la vanguardia. Este casco se presentó en el Salón Internacional de la Motocicleta de Milán 2026, en Italia.

¿Cómo funciona este nuevo casco?

Este casco se basa en el sistema Quin Pod, que utiliza sensores para detectar patrones de movimiento y de impacto que son comunes en accidentes viales. Con esto, el casco puede identificar un accidente de tránsito y enviar al instante una notificación a los contactos de emergencia que se hayan registrado previamente, junto a la ubicación de la persona en el momento.

El propósito de esta función es facilitar el pedido de auxilio cuando el conductor queda inconsciente o incapacitado después del impacto. Aunque esta detección es exclusiva de los cascos equipados con Quin Pod.

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Este modelo también incorpora la tecnología Quin Tag, una etiqueta con un chip NFC que le permite a una persona externa conocer la información de emergencia del portador mediante un teléfono.

Características de protección y lanzamiento

El casco KF-2F también trae consigo la tecnología Mips, cuyo diseño se basa en reducir las fuerzas de rotación que pueden llegar a la cabeza al impactar con ciertos ángulos.

También cuenta con la certificación europea ECE 22.06, que es utilizada para competencias de motociclismo internacional. Detrás de su fabricación también hay pruebas aerodinámicas en túneles de viento.

Honda tiene previsto comenzar la producción en masa en Europa para el año 2027 mediante sus propios concesionarios en las tallas S, M, L y XL. Hasta el día de hoy, no se ha anunciado un precio oficial ni la fecha de llegada a nuestro país.