Las 10 motos más vendidas en octubre: este fue el modelo que lideró el ranking

En Colombia, el mercado de las motocicletas ocupa una gran parte de la movilidad particular en pueblos y ciudades. El pasado mes de octubre se registraron 123,214 motos nuevas en la nación, cifra que representa un crecimiento del 24,72% frente a este mismo mes en el año 2025, según el informe de la ANDI y Fenalco.

El reporte también se encargó de identificar cuales fueron los modelos que lideraron las matrículas durante el décimo mes del 2026.

El primer lugar del top se lo llevó la AKT NKD 125, con 5,966 unidades registradas. En el segundo lugar se ubicó la Yamaha NMAX 155M, que alcanzó 5.145 matrículas, mientras que el último lugar del podio lo tomó la Honda XR190L 2.0, con 4,624 unidades matriculadas.

Los 20 carros nuevos más vendidos en Colombia en octubre de 2026: volvieron las marcas tradicionales

Las cifras de la ANDI y Fenalco colocan estos modelos de motocicleta como los que tuvieron un mayor número de registros en Colombia:

AKT AK125NKD EIII (5.966 unidades matriculadas) Yamaha NMAX 155 (5.145) Honda XR190L 2.0 (4.624) Bajaj CT100 ES Spoke (4.333) Suzuki DR150 ABS (4.134) Honda XR150L 2.0 (3.348) Suzuki GN125 ABS (3.309) Bajaj CT100 KS Spoke (3.268) Hero Hunk 125 R (3.234) Yamaha XTZ150-A (3.158)

En total, estos diez modelos acumularon 40,519 matrículas, el equivalente al 32,9% de todas las motos nuevas registradas en octubre.

Las marcas más vendidas de octubre de 2026

Yendo hacia los fabricantes de estos vehículos, Bajaj ocupó el primer lugar del mercado con 19,227 motocicletas matriculadas y una participación del 15,6%.

Suzuki se acercó a este lugar de manera considerable al haber vendido una cantidad de 19,170 unidades, quedándose en el segundo puesto por apenas 57 motocicletas.

El tercer lugar fue, igualmente, para Honda con 17,880 matrículas, luego, AKT y Yamaha ocuparon la cuarta y quinta posición, con 17,385 y 16,701 unidades matriculadas respectivamente.

¿Que tantas motos se han matriculado este año?

Contabilizando desde enero hasta octubre, esta industria registró un crecimiento del 27,87% frente al mismo periodo en 2025.

Sin embargo, si se compara septiembre con octubre, se nota una disminución del 3,06% en las matrículas, pues septiembre tuvo 127,098 motos, superando las 123,214 de octubre.

Todas estas cifras demuestran el terreno que poseen las motocicletas de bajo y mediano cilindraje en Colombia al ser una alternativa de movilidad para millones de ciudadanos en el día a día.