Aunque no lideró en octubre, el Tesla Model Y supera en ventas del año a modelos de Renault, Kia y Mazda en Colombia

La venta de vehículos nuevos en Colombia sigue presentando buenos números, esto gracias a múltiples factores, entre ellos las alternativas que ofrece el mercado por medio de carros de movilidad sostenible como lo son los eléctricos e híbridos.

Tesla pierde su racha ganadora en Colombia: este fue el carro que le quitó el trono en octubre

Según los más recientes reportes mensuales de la ANDI y Fenalco, un total de 129.468 unidades eléctricas o híbridas nuevas han sido matriculadas entre los meses de enero y octubre.

Una de las marcas que más ha destacado en este aspecto ha sido Tesla, la fabricante estadounidense que ha tenido bastante participación en el mercado; esto gracias a su modelo Tesla Model Y, el cual supera a varias firmas con experiencia en el país como Renault, Kia, Mazda o Chevrolet.

El impacto del Tesla Model Y en el mercado automotor

Durante los primeros 10 meses del año, el Tesla Model Y ha destacado por ser el modelo más vendido en el país, esto gracias a que mantuvo el primer puesto de la lista mensual por siete meses consecutivos.

El vehículo perdió su racha ganadora durante el mes de octubre, al quedar en la quinta posición. No obstante, esto no lo ha detenido para seguir superando ampliamente a otros modelos.

Las cifras compartidas por la ANDI y Fenalco indican que, con corte hasta el décimo mes del año, el Tesla Model Y ha matriculado un total de 15.265 unidades nuevas, teniendo una participación del mercado del 5,5 %.

Tesla Model Y Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Estos números registran una amplia diferencia con el carro que se encuentra en el segundo puesto, el cual es el Renault Duster, que registra hasta la fecha 10.242 vehículos comercializados, es decir, un margen de 5.023.

“El Model Y reúne características que hoy valoran los consumidores, como tecnología, autonomía y equipamiento, atributos que también ofrecen otros vehículos eléctricos disponibles en el mercado colombiano. Este comportamiento también refleja la madurez que ha alcanzado el mercado colombiano de vehículos eléctricos, impulsado por una oferta cada vez más amplia y por el trabajo continuo de las marcas que han venido promoviendo estas tecnologías durante los últimos años”, comentó Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco en diálogo con SEMANA.

Los 10 modelos que más han sido vendidos en Colombia, con corte hasta el mes de octubre, son los siguientes: