Relatan cómo vivió el padre de Jesús de Miguel el fuerte accidente que lo llevó a la muerte: “Mi hijo”

Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento” de De Miguel, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.

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El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias.

Jesús de Miguel quedó tendido en el suelo tras el choque con Jesús Owono Foto: LaLiga Hypermotion

Así vivió el padre el accidente

Medios españoles le han seguido la pista al suceso del atacante desde diversos ángulos. El cubrimiento a raíz del fallecimiento ha sido total y programas como Al Grano, de RTVE, entrevistaron recientemente a un vecino del padre de Jesús de Miguel.

Según contó la periodista, el familiar del futbolista ”estuvo viendo el padre el partido en esta cafetería”, señaló mientras dialogaba sobre el hecho.

El vecino en Toledo, de donde era oriundo Jesús, relató que su padre vivió con mucha angustia el choque que tuvo: “Cuando se produjo el accidente, su padre se puso a llorar”.

⚫"Cuando se produjo el accidente su padre se puso a llorar", relata un vecino de Navahermosa, Toledo, que estaba viendo el partido con el padre de Jesús de Miguel. #DirectoAlGrano3N https://t.co/7WXLHb3dHO — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) November 3, 2026

Ante los interrogantes de otros asistentes al lugar, este reiteraba que se trataba de su hijo: “Es mi hijo, es mi hijo”, decía.

Minutos después, el teléfono del mayor de los De Miguel no paraba de sonar, reportando el minuto a minuto de la salud del deportista: “Salió a escuchar la llamada, entró otra vez”.

Y, finalmente, quien era entrevistado retrató que la angustia llegó a su punto máximo cuando “se tiró tanto tiempo allí en el suelo… estaba muy dolorido”.

Causa del fallecimiento

Según la prensa española, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado.

En un principio, se había informado de que se encontraba “estable dentro de la gravedad”, aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había “empeorado neurológicamente”.

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón, ayudando al club canario a subir a la Segunda División.

Originario de Madrid, el delantero era un respetado goleador de las divisiones inferiores del fútbol español.

*Con información de la AFP.