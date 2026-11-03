¿Qué países tienen el sistema de una licencia de conducción por puntos? La iniciativa que impulsa el Gobierno De La Espriella

Durante el pasado fin de semana, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, por medio del Ministerio de Transporte, anunció su propuesta con la que busca cambiar el panorama de cómo se utiliza la licencia de conducción en el país.

¿Cómo funcionaría la licencia de conducción por puntos? La propuesta del Gobierno De La Espriella para el Código de Tránsito

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, informó sobre la iniciativa de aplicar este documento a base de puntos. Este puntaje irá disminuyendo por cualquier infracción que cometa el conductor; la pérdida de puntos dependerá de la falta realizada.

“Acumular infracciones por exceso de velocidad, conducir bajo efectos del licor u otras conductas que ponen en peligro la vida de los demás y que no haya consecuencias graves. Eso tiene que cambiar”, afirmó la ministra Noguera.

Esta propuesta no solamente se encarga de imponer consecuencias a los infractores, sino que también busca reconocer a los ciudadanos del país que mantienen buenos hábitos de conducción y siguen a pie de la letra las normas de tránsito.

“Lo que se busca es reconocer a quienes conducen con responsabilidad y cumplen las normas, y que aquellas personas que ponen en peligro la vida de los demás”, comentó.

Si bien esta iniciativa sería nueva en el país, en otros países del mundo ya es una realidad.

Las naciones que cuentan con una licencia de conducción por puntos

Hoy en día existen un total de 28 países en el mundo que aplican una licencia de conducción por puntos, los cuales son los siguientes:

España

México

Perú

Italia

Reino Unido

Francia

Alemania

Austria

Bulgaria

Australia

Estados Unidos

República Dominicana

Costa Rica

China

Japón

Chipre

República Checa

Dinamarca

Finlandia

Grecia

Hungría

Irlanda

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Eslovenia

Rumania

Según los números, Europa es el continente que tiene la mayor participación en este sistema.

Eso sí, a pesar de contar con el mismo mecanismo, presentan un funcionamiento distinto. En el caso de España, Perú, Alemania, Italia y Francia, utilizan un régimen común, mientras que en Estados Unidos, el sistema cambia según el estado.

Un total de 28 países cuentan con algún modelo de licencia de conducción por puntos, de acuerdo con el listado presentado. Foto: OlimpIA - API

El saldo de puntos también es diferente en algunas naciones. En España, Italia, Francia y República Dominicana, los conductores inician con un crédito de puntos que irá disminuyendo cuando cometan una infracción.

La situación es diferente en Australia, Alemania, Países Bajos, Grecia y Estados Unidos, ya que los usuarios comienzan con cero punto. A medida que cometan una falta o infracción, irán sumando puntos hasta llegar a un máximo.