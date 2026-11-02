¿Cómo funcionaría la licencia de conducción por puntos? La propuesta del Gobierno De La Espriella para el Código de Tránsito

Durante este lunes 2 de noviembre, el Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella, por medio del Ministerio de Transporte, anunció una propuesta que cambiaría la forma en cómo se maneja uno de los documentos obligatorios que son requeridos a los conductores del país.

Licencia de conducción por puntos: así es la propuesta del Gobierno De La Espriella que cambiaría las reglas en Colombia

Se trata de la licencia de conducción, la cual buscaría ser implementada a base de puntos. La iniciativa de la entidad afirma que, de ser radicada, cada conductor del país sería medido por medio de un puntaje.

Si un conductor comete una infracción, como por ejemplo no respetar las señales de tránsito, conducir sin los documentos obligatorios como el SOAT o no haber realizado la revisión técnico-mecánica, la calificación irá disminuyendo.

La pérdida de puntos dependerá de las faltas que haya cometido el conductor y, si llega a tener su puntaje agotado, podría perder la licencia de conducción.

Eso sí, el Ministerio de Transporte también informó que este sistema también busca reconocer a aquellos usuarios que tienen un buen comportamiento y cumplen las normas de tránsito, generando así una cultura de responsabilidad al volante.

“Lo que se busca es reconocer a quienes conducen con responsabilidad y cumplen las normas, y que aquellas personas que ponen en peligro la vida de los demás tengan consecuencias, incluso hasta con la pérdida de la licencia”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

El objetivo del Gobierno Nacional con la propuesta de la licencia de conducción por puntos

La iniciativa del Gobierno Nacional de proponer una licencia de conducción por puntos forma parte de un proceso de escucha ciudadana que se ha llevado a cabo en múltiples mesas de conversación distribuidas en las principales ciudades del país para construir la reforma al Código Nacional de Tránsito.

La propuesta busca modificar las consecuencias que enfrentan los conductores que acumulan infracciones de tránsito. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Uno de los objetivos con esta propuesta es evitar que más personas del país fallezcan por accidentes viales. Según información del Ministerio de Transporte, más de 8.000 personas mueren cada año mientras recorren los corredores del país. En promedio, una muerte ocurre cada 24 horas.

Si se llega a radicar la licencia de conducción por puntos, el Gobierno Nacional buscaría cambiar las conductas que ponen en riesgo la vida de las personas en las vías.

“Acumular infracciones por exceso de velocidad, conducir bajo efectos del licor u otras conductas que ponen en peligro la vida de los demás y que no haya consecuencias graves. Eso tiene que cambiar”, comentó la ministra.