Colombia vende más carros nuevos que en todo 2025 y va por más: estos modelos impulsaron el récord

Los gremios representantes del sector automotor en el país, Fenalco y la ANDI, presentaron el más reciente informe de registro de vehículos nuevos durante el mes de octubre.

Auge de vehículos nuevos reta al seguro automotor en Colombia: aseguradoras enfrentan la llegada de eléctricos e híbridos

Las entidades demostraron que el sector automotor sigue presentando buenos números durante lo recorrido del año, ya que el nuevo registro mensual demuestra que el país matriculó un total de 32.175 unidades nuevas, derivando en un crecimiento del 27,4% frente al mismo mes de 2025.

Estos números se convierten en el mejor resultado de comercialización de carros que se ve durante el mes de octubre desde el año 2014.

Ya si se tiene en cuenta lo corrido del año hasta octubre, el país ha registrado la venta de 279.387 vehículos nuevos. A través de este resultado, el mercado automotor ya superó las 254.205 unidades que fueron comercializadas durante todo el año anterior.

La movilidad sostenible también tuvo buenos números durante el pasado mes, ya que tanto los vehículos eléctricos como los híbridos siguieron aumentando sus cifras.

En el caso de los carros eléctricos, vendieron 4.603 unidades en octubre, un crecimiento del 120,2%. Por otro lado, los híbridos presentaron una comercialización de 10.610 unidades, un 53,7% más que en el mismo mes de 2025.

Los carros más vendidos durante octubre

Fenalco y ANDI compartieron los carros que tuvieron mayor participación durante el mes de octubre, los cuales representaron en conjunto el 16,8% del total matriculado en el décimo mes del año 2026.

Los cinco carros que consiguieron los mejores números fueron los siguientes:

Kia K3

KIA K3 Foto: KIA / API

El Kia K3 es un sedán que se convirtió en el carro más vendido en Colombia durante el mes de octubre, registrando un total de 1.356 ventas.

Este vehículo cuenta con un motor de 1.6 litros y entrega 121 caballos de fuerza y 151 Nm de torque. Está disponible en el país con transmisión mecánica o automática de 6 velocidades.

Ofrece un sistema antibloqueo ABS con distribución electrónica de frenado EBD, un control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS) y asistente de arranque en pendientes (HAC).

E cuenta con 4 versiones en el mercado, que van desde los $72.990.000 hasta los $93.990.000.

Renault Duster

La camioneta Renault Duster es uno de los vehículos usados más apetecidos por los colombianos. Foto: Foto: Renault

La Renault Duster es una SUV compacta, la cual se ha mantenido vigente en el mercado colombiano, al ser la segunda unidad más vendida en Colombia durante octubre con 1,215 ventas.

El carro cuenta con opciones de tracción 4x2 y 4x4 inteligente, así como de motorizaciones tradicionales a gasolina y alternativas híbridas. Dentro de las versiones más recientes de este modelo se ha incorporado una serie de seis airbags y asistencias de conducción avanzadas.

Su valor parte desde $85.990.000 en la versión de entrada Zen 1.6 MT, para luego pasar por otras opciones como la Intens/Intense 1.6 MT, que ofrecen un precio a partir de los $90.990.000, o la Iconic 1.3T 4x4 MT por $109.190.000.

Chevrolet Onix

Chevrolet Onix Foto: Suministradas por Chevrolet.

El Chevrolet Onix fue el tercer carro más vendido en Colombia durante el mes de octubre con 989 ventas, destacando por su equilibrio entre eficiencia, tecnología y seguridad de serie.

Este vehículo cuenta con un motor 1.0 litros Turbo de 3 cilindros (12 válvulas, DOHC), el cual entrega aproximadamente 115 Hp a 5.500 rpm y un torque de 160 Nm.

Cuenta con una transmisión manual de 5 velocidades o automática de 6 velocidades, según la versión que tenga el usuario. Esto también afecta el precio, ya que varía desde los $73.790.000 hacia los $89.990.000.

Toyota Corolla Cross

El Toyota Corolla Cross cierra el top 5 de los más vendidos en 2026 Foto: Toyota / API

El Toyota Corolla Cross fue el cuarto vehículo más comercializado durante octubre, registrando una matriculación de 947 unidades nuevas. Este vehículo SUV compacto prevalece por su eficiencia, espacio interior y opciones de motorización a gasolina e híbrida autorrecargable.

Cuenta con una versión híbrida que posee un motor a gasolina de 1.8 L combinado con un motor eléctrico, el cual ofrece una potencia total aproximada de 126 HP y 170 Nm de torque.

En su versión tradicional, el carro cuenta con un motor de 2.0 L que entrega entre 167 Hp y 177 Hp.

El precio del carro se encuentra desde los $139.900.000 a los $150.500.000.

Tesla Model Y

Tesla Model Y Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

El Tesla Model Y es una SUV que se ha destacado en el mercado colombiano como el carro más vendido hasta la fecha, con 14.381 unidades registradas.

Este automóvil ofrece una aceleración desde 0 hasta 100 km/h en 5,9 segundos, además de una velocidad máxima de 201 km/h.

Cuenta con un motor eléctrico trasero con 299 hp. El Tesla Model Y presenta dos versiones en el país: la Rear-Wheel Drive y la All-Wheel Drive, las cuales ofrecen un precio de $119.990.000 y $144.990, respectivamente.