En video: Mujer en aparente estado de embriaguez arrolló a varios policías para evadir control de tránsito en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga, en coordinación con la Dirección de Tránsito y la Policía Nacional, ha llevado a cabo distintos operativos por medio del Plan Avispa, con el objetivo de combatir el caos en la movilidad, la intolerancia y la delincuencia en las calles de la capital del departamento del Santander.

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El alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, ha compartido en sus redes sociales distintos casos en los que las autoridades han detenido a conductores que incumplen las normas de tránsito.

Uno de los casos más recientes se presentó en la madrugada de este domingo 1 de noviembre, en el que los agentes detuvieron a una mujer que intentó evadir un puesto de control y, a causa de ello, arrolló a varios policías.

Los videos compartidos en sus redes sociales observan cómo la mujer, en su desespero de salir por el puesto de control, también embistió contra otros vehículos que se encontraban en la zona para posteriormente salir del sitio.

A pesar de fugarse, las autoridades lograron alcanzar a la conductora, para posteriormente capturarla. Imágenes en el interior del vehículo indican que la mujer se encontraba en aparente estado de embriaguez, ya que adentro se encontraban cajas y botellas de bebidas alcohólicas.

“Esta mujer fue capturada tras arrollar a varios policías mientras intentaba evadir el Plan Avispa. La conductora, que se encontraba en aparente estado de embriaguez, embistió además a otros vehículos. ¡La autoridad se respeta y la vida se protege!”, comentó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, en sus redes sociales.

Las multas que podría recibir la conductora

El artículo 131 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) establece las distintas multas que los agentes de tránsito pueden imponer a los ciudadanos que cometan alguna infracción en las calles o vías del país.

La mujer involucrada en el incidente de este domingo 1 de noviembre puede estar recibiendo varias sanciones económicas e incluso la inmovilización del vehículo.

Al no haber acatado las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito, la conductora recibirá una sanción tipo C.31, lo que deriva en un pago de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Por haberse sido encontrada en aparente estado de embriaguez, las autoridades le pueden imponer una multa tipo G.14, la cual, aparte de pedir un pago de 6 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), también provoca que el vehículo en el que transitaba sea inmovilizado.