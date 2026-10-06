Esta ciudad les pondrá freno a las fugas: instalará pinchallantas en operativos viales

Con el objetivo de prevenir que los conductores escapen de operativos de tránsito, la Alcaldía de Bucaramanga informó la instalación de unas nuevas líneas pinchallantas en la capital del Santander.

El anuncio fue realizado por el alcalde de la ciudad, Cristian Portillo, para responder a las acciones de varios conductores en Bucaramanga que aumentan la velocidad de sus vehículos para evadir los operativos de control.

#Video | Llegaron a Bucaramanga los “pincha llantas”, que buscarán evitar la huida de conductores durante los puestos de control. https://t.co/7zwA6ydeMW — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) October 6, 2026

“Hemos visto en los diferentes puestos de control cómo se evade la orden de un policía y la norma es clara: la ley es para cumplirla y las normas son para respetarlas. Muchos de los ciudadanos que transitan en la ciudad son personas extraordinarias, respetuosas, con valores y con una gran cantidad de respeto por la ciudad. Pero otros son bandidos y delincuentes”, comentó Portilla.

La noticia fue compartida por la Alcaldía de Bucaramanga mientras se entregaban 60 motocicletas y 10 kits para puestos de control, destinados a fortalecer la seguridad y movilidad de la ciudad.

“También entregaremos otras grúas, kits de puestos de control y la dotación a cada uno de los agentes de tránsito, con el fin de que ellos puedan realizar una mayor cobertura. Hay una escasez muy grande de parque automotor en tránsito; esto facilitaría que los agentes que están en el sector administrativo o que no tienen las capacidades para transportarse y hacer los operativos puedan desplazarse, y que los ciudadanos vean cada día más a la gente de tránsito por las vías principales”, afirmó el alcalde.

¿Qué ocurre al no respetar un puesto de control?

El Código Nacional de Tránsito se encarga de establecer las normas que regulan la circulación de personas y vehículos en todo el país.

En él se determinan cuáles son las acciones consideradas infracción y que derivan en sanciones económicas, inmovilización del vehículo o la suspensión de la licencia de conducción.

Si un ciudadano no acata las señales o los requerimientos impartidos por los agentes de tránsito, se le impondrá una infracción C.31, que deriva en una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que equivale a 633.200 pesos.

En caso de que el infractor se fugue, se duplicará el valor de la multa. En este caso, el valor incrementaría a 30 SMLDV.