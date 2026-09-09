Un operativo conjunto de las autoridades permitió la captura de 11 presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Los Pinchallantas’.

Los presuntos implicados interceptaban vehículos en corredores de ingreso y salida de Bogotá.

La investigación apunta a que los señalados provocaban daños en las llantas para obligar a los conductores a detenerse y, posteriormente, los sometían para robarles dinero y pertenencias.

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Así operaba la banda de ‘Los Pinchallantas’

Los procedimientos se realizaron el martes 8 de septiembre en Bogotá y Soacha, en el marco de una investigación que permitió identificar el modo de operación de la estructura.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes ubicaban elementos en la carretera para perforar las llantas de los automotores y aprovechar el momento en que los ocupantes se detenían para abordarlos.

El sector de Mondoñedo, en el corredor vial entre Mosquera y La Mesa, aparece como uno de los lugares donde se habría concentrado esta modalidad delictiva.

Según la investigación, una vez los vehículos quedaban detenidos, las víctimas eran reducidas y trasladadas hacia zonas apartadas, donde eran amenazadas y despojadas de sus pertenencias.

La investigación también relaciona la estructura con varios secuestros múltiples ocurridos en Mondoñedo y otros corredores de acceso a Bogotá.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se refirió al operativo y explicó que los delincuentes no solamente utilizaban objetos para afectar los vehículos, sino que habrían incorporado mecanismos electrónicos para apropiarse del dinero de las víctimas.

“Eran tan sinvergüenzas que hasta utilizaban datáfonos para despojar a las víctimas de su dinero”, señaló el mandatario en su publicación.

Según explicó Rey, las víctimas eran obligadas a digitar sus claves bancarias para efectuar transacciones y transferencias hacia cuentas desde las cuales posteriormente se retiraba el dinero.

El gobernador también indicó que, hasta el momento, las autoridades habían establecido 21 víctimas en nueve hechos, con pérdidas cercanas a los 750 millones de pesos.

Hemos desarticulado a la banda criminal “Los Pinchallantas”, que venía delinquiendo en la vía Mosquera–La Mesa, especialmente en el sector de Mondoñedo. Sus integrantes instalaban elementos en la carretera para afectar los vehículos y obligar a sus ocupantes a detenerse, momento… pic.twitter.com/aSmkmFubU4 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 9, 2026

Autoridades ejecutaron 12 allanamientos contra la banda

La operación fue resultado de varios meses de investigación y seguimiento.

Según la información entregada por el gobernador, se realizaron 12 allanamientos y fueron capturados, mediante orden judicial, 11 presuntos integrantes de la estructura.

El operativo contó con la participación de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la Policía de Cundinamarca, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y el Gaula Militar.

El reporte conocido sobre el procedimiento confirma la participación coordinada de unidades del Ejército, la Policía y la Fiscalía.

Durante los procedimientos fueron encontrados elementos que, según los investigadores, estarían relacionados con la modalidad utilizada por la organización.

Las autoridades capturaron a 11 presuntos integrantes de la banda ‘Los Pinchallantas’, señalada de cometer secuestros y robos en la vía Mosquera–La Mesa. Foto: Foto: Cortesía Gobernación de Cundinamarca

Entre ellos aparecen cuatro datáfonos, teléfonos celulares, una camioneta, un arma traumática y tubos utilizados presuntamente para pinchar los vehículos.

También se encontraron elementos que habrían sido empleados para sujetar a las víctimas.

Los 11 detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder, según el reporte entregado sobre la investigación, por delitos relacionados con secuestro extorsivo, hurto agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Dentro de las conductas investigadas aparecen también el secuestro simple y el tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

La captura representa un golpe a una modalidad que durante los últimos años ha generado preocupación entre los conductores que transitan por los corredores de entrada y salida de Bogotá.

En 2025, por ejemplo, autoridades distritales reportaron decenas de operativos y cierres de establecimientos relacionados con denuncias sobre la práctica de los denominados ‘pinchallantas’.