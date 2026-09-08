¿Otra vez? Vuelven a capturar dos falsos cirujanos en Bogotá: tendrían ganancias millonarias

Una investigación adelantada por las autoridades en Bogotá terminó con la captura de dos personas que estarían involucradas en una actividad que habría afectado a numerosas personas. El operativo se realizó en la localidad de Usaquén y permitió conocer detalles sobre la manera en que los señalados habrían ofrecido procedimientos estéticos invasivos.

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Las capturas fueron realizadas por tropas del Gaula Militar Cundinamarca, perteneciente a la Brigada 13 del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en el marco del plan Ayacucho Plus. De acuerdo con las autoridades, los dos capturados presuntamente se hacían pasar por médicos cirujanos pese a no contar con los títulos profesionales.

Las autoridades llegaron hasta los señalados mediante diligencias de allanamiento realizadas en Usaquén. Según la investigación mencionada por el Ejército, ambos harían parte de una red que se dedicaba a acondicionar consultorios con el propósito de hacerlos aparentar como establecimientos legalmente habilitados.

En estos lugares, presuntamente, se promocionaban procedimientos quirúrgicos y estéticos de carácter invasivo. La investigación señala que esta actividad habría dejado a más de 200 personas afectadas.

El caso también permitió establecer que, entre las personas identificadas dentro de la investigación, habría 59 víctimas que realizaron pagos superiores a 568 millones de pesos por los procedimientos que les eran ofrecidos.

Durante las diligencias de allanamiento, los uniformados encontraron diferentes elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte del procedimiento. Entre lo incautado se encuentran más de 18 millones de pesos en efectivo, 1.000 euros, equipos tecnológicos, diplomas presuntamente falsos e insumos médicos.

El teniente coronel Iván Fernando Rojas Santana explicó que el resultado se produjo como parte de las acciones desarrolladas por el Gaula Militar Cundinamarca dentro del plan Ayacucho Plus y destacó la coordinación realizada con la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo las diligencias.

Tras el operativo, las dos personas capturadas fueron presentadas ante la autoridad competente, que deberá continuar con el proceso correspondiente y determinar las responsabilidades que haya lugar.

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Mientras tanto, la investigación busca establecer el alcance de las actividades que presuntamente realizaban los capturados y precisar la totalidad de personas que habrían resultado afectadas por los procedimientos estéticos invasivos.

El caso genera especial atención debido al número de personas que aparecerían relacionadas con la investigación y a los millonarios pagos que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, habrían realizado algunas de las víctimas.