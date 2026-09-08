Luego de la revelación de SEMANA de un informe redactado por la propia Fiscalía en el que advierte que a Laura Sarabia le tenían prevista una imputación por los delitos de uso ilegal de la Fuerza Pública y peculado, las víctimas de este caso hacen un llamado al ente acusador.

Exclusivo: SEMANA revela los informes de investigadores que advierten cómo la Fiscalía cambió los delitos que serían imputados a Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza

En ese documento, la Fiscalía aseguró que existía una inferencia razonable de autoridad o participación de la exembajadora en los hechos materia de investigación, particularmente en las pruebas de poligrafía que se le realizaron a su entonces niñera, Marelvis Meza, y cómo Sarabia utilizó a la Fuerza Pública con fines netamente personales.

“El actuar de la señora Laura Sarabia no se limitó al ejercicio legítimo de la justicia… sino que, yendo más allá de lo permitido, empleó a los miembros de la policía de su jefatura para la realización de actividades diferentes a la protección de los altos dignatarios del Estado, valiéndose a través de la línea de mando del coronel Feria para adelantar actividades en procura de un interés particular y personal de la funcionaria”, señala el documento.

Las revelaciones de ese informe coinciden con la solicitud que hacen las víctimas en este proceso para que la Fiscalía sume a la imputación que se anunció contra Sarabia el delito de peculado, por considerar que no solo es el más grave, sino el que se adecúa más a las conductas investigadas.

“La fiscal que tenía el caso en Bogotá de varios procesos fue retirada del caso y trasladada a otro departamento, pero el nuevo fiscal que continuó con los casos tampoco se ha comunicado con nosotros y en este caso importante en contra de la ciudadana Laura Sarabia menos se ha hecho comunicación”, dijo el abogado Wilson Pulido, de la firma WPC, representante de víctimas.

Las víctimas también insisten en que la Fiscalía las escuche e incluya en las actividades que se desarrollan a lo largo de este proceso porque, en su criterio, las dejaron por fuera de cualquier actuación necesaria; ni siquiera pueden apoyar las propias solicitudes del ente acusador.

“Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que nos escuche; nosotros tenemos mucho para aportar y sobre todo que nos garantice esa verdad, esa justicia y esa reparación que es la que perseguimos. Por favor, no nos dejen por fuera de la participación, escúchennos y, sobre todo, denos el espacio para argumentar por qué creemos que el delito de peculado por uso debe ir en la imputación a la cual va a ser llamada la ciudadana Laura Sarabia”, dijeron.

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA/FOTOS: 123RF

La imputación contra Sarabia se fijó para el próximo 14 de septiembre; en esta, la Fiscalía dice que la exembajadora sería responsable de los delitos de cuestionamiento ilegal y abuso de función pública, muy distintos a los que se plantearon en los informes iniciales de esta investigación.