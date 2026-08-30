Laura Sarabia rompe el silencio ante posible imputación de la Fiscalía por caso Marelbys Meza: “Confío en sus decisiones”

La eventual decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos a Laura Sarabia por el caso de las pruebas de polígrafo practicadas a su exniñera, Marelbys Meza, generó una respuesta de la exfuncionaria, en lo que sería un nuevo capítulo de la investigación.

Caso Marelbys Meza: advierten riesgo de prescripción del proceso contra la exembajadora Laura Sarabia

Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, es investigada por las pruebas de poligrafía presuntamente ilegales y podría enfrentar una imputación por tres delitos.

A través de su cuenta oficial en X, Laura Sarabia se pronunció sobre el caso y señaló que este ha sido manejado por sus abogados, quienes son los encargados de referirse a las decisiones jurídicas.

“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídica”, dijo en una publicación hecha en la red social.

Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas. Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y… — Laura Sarabia (@laurisarabia) August 30, 2026

Además, la exfuncionaria aseguró que respeta a las autoridades y confía en sus determinaciones, al tiempo que expresó su deseo de que Marelbys Meza pueda recuperar la tranquilidad y retomar su vida, algo que también espera alcanzar personalmente.

“Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, concluyó en la publicación compartida en redes sociales.

La exembajadora Laura Sarabia sería imputada por el caso de la exniñera Marelbys Meza. Foto: Semana/Colprensa/Presidencia

SEMANA conoció que el ente investigador estaría preparando la imputación de cargos contra la exembajadora de Colombia en Reino Unido por tres delitos específicos: constreñimiento, abuso de autoridad y peculado por uso, en el marco del proceso de la exniñera.

Dentro de la imputación de cargos jugaría un papel muy importante el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien aseguró ser testigo de la llamada de Laura Sarabia a un coronel al que le pidió cambiar su esquema de seguridad y realizar el polígrafo a Marelbys Meza.