Messi sorprende con la camiseta de su nuevo equipo: le hizo publicidad y ya ejerce como dueño

Lionel Messi estalló las redes este domingo, 30 de agosto, posando con una camiseta que no es ni la del Inter Miami ni la de la selección de Argentina. El astro albiceleste, junto a sus hijos, salió con la del UE Cornellà puesta.

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Cabe recordar que en abril de este 2026, el propio UE Cornellà anunció que Lionel Messi se convertía en el propietario y máximo accionista de la institución. Por tanto, el mismo Lio le hace publicidad a su nueva camiseta.

“Lionel Messi y su familia ya están listos para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo la verde como Leo y con ganas de que arranque nuestro gran reto. ¡Vamos, Cornellà!”, reza el post del equipo en sus redes sociales oficiales.

¿Dónde juega el UE Cornellà?

Es un equipo que actualmente se desempeña en el grupo V de la Tercera Federación en España. Tiene sede en la localidad catalana de Cornellá de Llobregat (Barcelona).

El Cornellà se caracteriza, más que nada, por ser un club formativo y con una cantera reconocida. Uno de los futbolistas que allí surgió fue Jordi Alba, figura durante varios años del FC Barcelona y de la selección de España.

Al encontrarse en una zona muy cercana a Barcelona, donde Messi hizo la mayoría de su vida al servicio del FC Barcelona, acabó seduciendo al astro argentino. De hecho, se especula que, después de que se retire del fútbol profesional, se puede dedicar en gran parte a este modesto club.

“Lionel Messi ha adquirido oficialmente la UE Cornellà, marcando el inicio de una nueva etapa para el histórico club catalán. La leyenda argentina aporta su visión de la excelencia futbolística a Cornellà de Llobregat”, anunciaba el equipo, en sus canales oficiales, el pasado 16 de abril de 2026.

Esta es una de las primeras acciones de Messi como dueño del Cornellà, y los comentarios no se hicieron esperar. Miles de aficionados se emocionaron al ver al argentino con una camiseta distinta a las que habitualmente utiliza.

A la par, Messi se sigue desempeñando en la MLS. De hecho, el pasado 29 de agosto, se reportó con un póker (cuatro goles) en la victoria del Inter Miami por 7-1 sobre Montréal.

Con su PÓKER ante CF Montreal, en el 7-1 del Inter Miami por la #MLS, Leo Messi llegó a los 927 goles en su carrera profesional. El único que lo supera es Cristiano Ronaldo, con 978, pero habiendo jugado162 partidos más. pic.twitter.com/QuZvRfKorR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

¿Cómo comprar la camiseta del UE Cornellà, equipo de Messi?

El propio UE Cornellà tiene links habilitados, en sus redes sociales, que redireccionan a otra página para comprar la camiseta. La de la nueva temporada cuesta 50 euros, mientras que esa misma, pero con la ‘10’ de Messi en la espalda, cuesta 55 euros.