Gustavo Puerta le dijo no a equipo en el que estuvo James Rodríguez: se supo dónde quiere jugar

Falta poco para que se cierre el mercado de fichajes en Europa y todavía no se sabe con exactitud cuál será el futuro de Gustavo Puerta, una de las revelaciones de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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Si bien los hinchas y los directivos le han pedido que siga en Racing de Santander, el futbolista quiere dar el salto a un club más grande, por lo que ha sonado para varios equipos.

En medio de todo lo que se ha dicho, se conoció que el mediocampista rechazó a una institución en la que jugó James Rodríguez: Olympiacos de Grecia.

El Pireo, que es uno de los más grandes de ese país, estaba dispuesto a pagar los 16 millones de euros de la cláusula de rescisión que tiene con el conjunto español y así liberarlo. Sin embargo, el colombiano aseguró que no está interesado en ir.

Gustavo Puerta, volante que pertenece a Racing de Santande y suena fuerte en el mercado de pases Foto: Getty Images

Por lo menos así lo reveló Evangelos Marinakis, dueño del Olympiacos, que estaba muy interesado en que el jugador de la Tricolor se uniera a sus filas. Incluso, los hinchas le estaban pidiendo este fichaje, pero ya quedó descartado ante la negativa del deportista.

“Pagamos la cláusula de rescisión de Gustavo Puerta, de 16 millones de euros, y no viene”, señaló el dirigente al medio Sport24.

Pero hubo otra cosa que llamó la atención, al parecer Puerta le habría confesado a cuál equipo es al que busca unirse. “Quiere ir al Benfica. ¿Qué más podemos hacer?“, reveló.

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“Lo que todos debemos entender en Grecia es que el Olympiacos puede ser un gran equipo, pero lamentablemente el fútbol griego se considera, y en realidad lo es, de los niveles más bajos de la clasificación europea”, agregó.

Marinakis afirmó que les guste aceptarlo o no, los jugadores cuando están en una edad temprana y viviendo un buen momento, tal y como es el caso del mediocampista, no tienen como primera opción ir a jugar a Grecia.

Evangelos Marinakis es el mandamás del Olympiacos griego Foto: Olympiacos FC

“El mundo necesita entender esto porque se están discutiendo diversas cosas por parte de personas que no tienen ni idea de cómo se realiza un traspaso o qué sucede en el fútbol europeo”, complementó.

Tras estas palabras de Marinakis, por el momento resta esperar cómo termina la novela de Puerta y si finalmente llega al Benfica, pues esto podría también derivar en la salida de su compatriota Richard Ríos.