Nórida Rodríguez reaccionó a delicado tema que golpea al país e hizo llamado por emergencia: “¡Por Dios!"

Colombia atraviesa una dura etapa en el ámbito natural y social, debido a los acontecimientos que golpearon distintas zonas tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó ciudades como Cali, Chocó, Manizales, Pereira, Buenaventura, entre otras.

Ana Lucía Pineda, primera dama, hizo importante llamado y alertó sobre delicada situación: “No dejarse engañar”

El movimiento telúrico causó daños de gran magnitud, pérdidas humanas y un dolor interminable en quienes resultaron afectados con el pasar de los días y las horas. La emergencia llevó a que todo el país donara lo más posible, buscando dar una mano a los damnificados.

Sin embargo, en paralelo al terremoto, el Tolima, Caldas y Huila atraviesan una grave situación con los incendios forestales que han consumido gran parte natural, afectando cultivos y animales. Esta problemática también ha sido foco de reacciones, precisamente de quienes esperan ayudar.

Tras un post de un docente universitario en X, moviendo la iniciativa para recolectar ayuda y respaldo, Nórida Rodríguez, famosa actriz, decidió reaccionar y hacer un llamado con respecto a dicho tema.

En un video, varias personas quisieron unirse para recoger ayudas, donaciones y objetos necesarios para apoyar a las autoridades y bomberos de dichas zonas del país, los cuales hacían todo lo posible por frenar los incendios.

“Armero Guayabal nos necesita. Nuestra gente nos necesita. No hace falta mucho para aportar: una pala, un machete, agua, hidratación, guantes, tapabocas o linternas pueden marcar la diferencia para quienes están enfrentando esta emergencia”, se lee en el post, donde se piden guantes, linternas, tapabocas y agua.

Allí se pidió ayuda al Gobierno nacional, esperando que pudieran brindar también atención a esta problemática que seguía aumentando y ocasionando pérdidas.

La famosa comentó este post y lo citó en su cuenta oficial de X, asegurando que el país estaba muy golpeado tras el terremoto y ahora los incendios.

“¡Por Dios! Medio país destrozado por el terremoto y el otro medio en llamas", escribió.