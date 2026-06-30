Nórida Rodríguez hizo fuerte confesión tras victoria de Abelardo De La Espriella por particular detalle: “El fastidio que cogí”

Colombia eligió nuevo presidente el pasado 21 de junio, abriéndoles las puertas a oportunidades distintas en la política para los próximos cuatro años. Los votos fueron claros y demostraron la preferencia que hubo por Abelardo De La Espriella.

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Tras sumar casi 13 millones de votos, el abogado fue claro en que realizará un trabajo enfocado en reconstruir el país, haciendo alusión a la gestión del Gobierno de Gustavo Petro.

Pese a que el escrutinio fue decisivo y contundente, muchos aún recuerdan las polémicas que giraron en torno a su campaña, en especial con la camiseta de la Selección Colombia.

El abogado tomó este símbolo patrio como parte de su camino político, desatando la furia de los opositores, quienes no querían que esta prenda nacional fuera lucida en las urnas para votar o promocionar candidaturas presidenciales.

Muchos simpatizantes de la figura de derecha llevaron la camiseta, despertando indignación en aquellos que no tenían una buena percepción de esta decisión.

Nórida Rodríguez, famosa actriz, ha manifestado el cambio que tuvo este símbolo en su presente. La celebridad no dudó en ser clara y directa, soltando una confesión inesperada.

Según quedó plasmado en su cuenta de X, tras la victoria de Abelardo De La Espriella, Rodríguez lanzó un apunte particular, refiriéndose al uso de la prenda y el fastidio que le generaba.

En su mensaje fue sincera y mencionó que todo lo relacionado con esta camiseta le despertaba sensaciones raras, a tal punto que no le podía poner nombre.

“El fastidio que cogí a la camiseta de la Selección Colombia, no tiene nombre”, escribió en el perfil, donde sumó más de 18.000 likes de los seguidores y usuarios de la plataforma digital.

Varias personas reaccionaron y comentaron el post, pese a que la famosa limitó a quiénes podían responder a sus palabras.