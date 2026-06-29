Hijo de María Fernanda Cabal respondió a Karol G por mensaje a Abelardo De La Espriella y la cuestionó: “Guardó silencio”

Una publicación de Karol G en su cuenta oficial de X sorprendió a miles de usuarios y se convirtió en tema de conversación, debido a que la artista dejó de lado los temas musicales para compartir un mensaje con un marcado enfoque social y político.

Diana Ángel no se quedó callada y reaccionó al mensaje de Karol G a Abelardo De La Espriella

Tras conocerse la victoria de Abelardo De La Espriella, la intérprete decidió expresar su posición mediante una carta abierta. En ella aclaró que sus palabras no obedecían a una postura de respaldo ni de rechazo hacia el nuevo mandatario, sino al deseo de ver un país más unido y con un gobierno que represente a todos los colombianos sin distinción.

“Señor Presidente: no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, escribió.

“(...) Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final, ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo", concluyó.

Ante este mensaje, varias figuras del país reaccionaron, refiriéndose a la inclinación política de la celebridad, quien suele evitar estos temas.

Una de las personas que tomó la palabra en X fue Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, quien no dudó en cuestionar a la cantante por la actitud que tuvo durante los últimos cuatro años.

El hombre apuntó que la reguetonera había guardado silencio en el gobierno Petro, por lo que le sorprendía que hubiera alzado su voz con el presidente electo.

De hecho, recordó el estallido social y aseguró que nunca habló contra los “criminales” que causaron daños.

“Hace cuatro años la suscrita no dijo nada. En cuatro años guardó silencio. Durante el paro criminal de 2021 respaldó abiertamente a quienes sembraron terror en todo el país”, escribió.

“Ahora bien, qué bueno que justo ahora se interese por Colombia; está en todo su derecho. Solo me queda una duda: ¿votó en mayo y en junio?“, agregó.

Gustavo Petro también reaccionó a esta carta de Karol G, haciéndole petición en medio de la polémica que se desató.