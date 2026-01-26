“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

Las tensiones políticas entre la familia Lafaurie Cabal y el Centro Democrático no terminarán bien. Así lo dejó entrever Juan José Lafaurie, el hijo de la exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien anunció que la carta que su padre, José Félix Lafaurie, le escribió al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, sobre las posibles irregularidades cometidas en la elección de Paloma Valencia como candidata única del partido, son apenas el inicio de una gran controversia.

“La carta es apenas la punta del iceberg”, confirmó Lafaurie Cabal.

Y a renglón seguido habló de “responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás”.

Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal Foto: Tomada de @LafaurieCabal

A juicio del joven abogado, “Colombia merece conocer la verdad, sobre todo, los más de 200.000 electores de María Fernanda Cabal”.

La familia de la senadora de derecha no entiende cómo Cabal, quien se alzó con más de 200.000 electores en los comicios parlamentarios del 2022, haya sido derrotada por la también senadora Paloma Valencia. Y expusieron varios ejemplos, entre ellos, La Guajira, una región donde ella se mueve como pez en el agua.

El abogado Lafaurie Cabal no especificó a qué se refería cuando habló de “trampa” y “maltrato”.

No obstante, una fuente cercana a la familia le dijo a SEMANA que hay incomodidad porque, al parecer, durante el proceso de selección del candidato único a la presidencia por el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de emisarios, habría hecho saber su incomodidad con algunos mensajes que Cabal escribió en la red social X donde no ocultaba la emoción que le despiertan los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro.

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie Foto: SEMANA

Como si fuera poco, Cabal carga entre pecho y espalda un lastre de heridas que no sanan y que la han llevado a dar un paso al costado.

María Fernanda Cabal pasó la página de la derrota con Óscar Iván Zuluaga en la carrera presidencial de 2021, pero no olvidó. Ella no quedó satisfecha por los resultados de la escogencia interna. Y aunque no lo manifestó abiertamente, Zuluaga se impuso.

Tampoco fue cabeza de lista al Senado, en el 2022, porque el expresidente Álvaro Uribe optó por Miguel Uribe Turbay. Y, en esta oportunidad, la senadora también se siente incómoda con los resultados que le otorgaron el triunfo a Paloma Valencia.

Cabal quiere la escisión del Centro Democrático. De lo contrario, optará por crear su propio partido político, así no alcance a jugar un papel fundamental en las elecciones del 2026.

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Foto: SEMANA

“En buena hora ante el maltrato sistemático. ¡Colombia necesita una derecha de verdad!”, dijo Juan José Lafaurie.

A su juicio, “el camino que ha escogido el Centro Democrático es el del establecimiento y no el que la gente quiere. La ciudadanía quiere una derecha de verdad, como lo prefiere el mundo. El mundo está girando hacia la derecha y eso no lo quieren reconocer”.

Él cree que el Centro Democrático debe permitirle a su mamá la escisión. “Deberían hacerlo con una mujer que les ha dado tanto”, afirmó.

El expresidente Álvaro Uribe no se ha pronunciado sobre la crisis al interior de su partido y que podría terminar en acciones judiciales contra el Centro Democrático. La familia Lafaurie Cabal buscaría que se entreguen las evidencias que confirmen el triunfo de Paloma Valencia.