POLÍTICA

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

Las tensiones entre la familia y el Centro Democrático no se detendrán. Es posible que se acuda a la Justicia. Uribe Vélez guarda silencio.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 5:07 p. m.
José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal.
José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal. Foto: SEMANA

Las tensiones políticas entre la familia Lafaurie Cabal y el Centro Democrático no terminarán bien. Así lo dejó entrever Juan José Lafaurie, el hijo de la exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien anunció que la carta que su padre, José Félix Lafaurie, le escribió al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, sobre las posibles irregularidades cometidas en la elección de Paloma Valencia como candidata única del partido, son apenas el inicio de una gran controversia.

“La carta es apenas la punta del iceberg”, confirmó Lafaurie Cabal.

Y a renglón seguido habló de “responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás”.

Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal
Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal Foto: Tomada de @LafaurieCabal

A juicio del joven abogado, “Colombia merece conocer la verdad, sobre todo, los más de 200.000 electores de María Fernanda Cabal”.

Política

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Política

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

Política

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Política

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Política

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

Política

¿Escisión en el Centro Democrático? Los motivos por los que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal piden separarse del partido

Política

Paloma Valencia asegura que el Centro Democrático no aceptaría la escisión de María Fernanda Cabal

Confidenciales

La cadena de Nicolás Alcocer que le fue robada en Madrid: ¿cuánto cuesta y para qué alcanzaría?

Política

Las heridas abiertas de los Lafaurie Cabal con el Centro Democrático: esta es la demoledora carta donde hablan de preferencias y piden salir del partido

Política

“Me quité un edificio de encima”: la senadora María Fernanda Cabal, horas antes de pedir su salida del Centro Democrático

La familia de la senadora de derecha no entiende cómo Cabal, quien se alzó con más de 200.000 electores en los comicios parlamentarios del 2022, haya sido derrotada por la también senadora Paloma Valencia. Y expusieron varios ejemplos, entre ellos, La Guajira, una región donde ella se mueve como pez en el agua.

El abogado Lafaurie Cabal no especificó a qué se refería cuando habló de “trampa” y “maltrato”.

No obstante, una fuente cercana a la familia le dijo a SEMANA que hay incomodidad porque, al parecer, durante el proceso de selección del candidato único a la presidencia por el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de emisarios, habría hecho saber su incomodidad con algunos mensajes que Cabal escribió en la red social X donde no ocultaba la emoción que le despiertan los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro.

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie
María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie Foto: SEMANA

Como si fuera poco, Cabal carga entre pecho y espalda un lastre de heridas que no sanan y que la han llevado a dar un paso al costado.

María Fernanda Cabal pasó la página de la derrota con Óscar Iván Zuluaga en la carrera presidencial de 2021, pero no olvidó. Ella no quedó satisfecha por los resultados de la escogencia interna. Y aunque no lo manifestó abiertamente, Zuluaga se impuso.

Tampoco fue cabeza de lista al Senado, en el 2022, porque el expresidente Álvaro Uribe optó por Miguel Uribe Turbay. Y, en esta oportunidad, la senadora también se siente incómoda con los resultados que le otorgaron el triunfo a Paloma Valencia.

Cabal quiere la escisión del Centro Democrático. De lo contrario, optará por crear su propio partido político, así no alcance a jugar un papel fundamental en las elecciones del 2026.

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.
Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Foto: SEMANA

“En buena hora ante el maltrato sistemático. ¡Colombia necesita una derecha de verdad!”, dijo Juan José Lafaurie.

A su juicio, “el camino que ha escogido el Centro Democrático es el del establecimiento y no el que la gente quiere. La ciudadanía quiere una derecha de verdad, como lo prefiere el mundo. El mundo está girando hacia la derecha y eso no lo quieren reconocer”.

Él cree que el Centro Democrático debe permitirle a su mamá la escisión. “Deberían hacerlo con una mujer que les ha dado tanto”, afirmó.

El expresidente Álvaro Uribe no se ha pronunciado sobre la crisis al interior de su partido y que podría terminar en acciones judiciales contra el Centro Democrático. La familia Lafaurie Cabal buscaría que se entreguen las evidencias que confirmen el triunfo de Paloma Valencia.

Más de Política

José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal.

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Agencia Nacional de Tierras. Imagen de referencia.

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Petro en X

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie

¿Escisión en el Centro Democrático? Los motivos por los que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal piden separarse del partido

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

Paloma Valencia asegura que el Centro Democrático no aceptaría la escisión de María Fernanda Cabal

José Félix Lafaurie Álvaro Uribe Vélez Chats

Exclusivo: José Félix Lafaurie revela explosivos chats con Álvaro Uribe que evidencian la fractura en el Centro Democrático

José Obdulio Gaviria, José Félix Lafaurie, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Nubia Stella Martínez.

Las heridas abiertas de los Lafaurie Cabal con el Centro Democrático: esta es la demoledora carta donde hablan de preferencias y piden salir del partido

Noticias Destacadas