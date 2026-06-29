Diana Ángel no se quedó callada y reaccionó al mensaje de Karol G a Abelardo De La Espriella

Karol G volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un inesperado mensaje en su cuenta oficial de X, publicación que rápidamente generó reacciones por abordar un tema de carácter social y político.

Presidente Petro reaccionó al mensaje de Karol G tras la victoria de Abelardo De La Espriella: “Nunca lo aceptes”

En el texto, la cantante se refirió a la victoria de Abelardo De La Espriella y dejó claro que su pronunciamiento no respondía a una postura de apoyo ni de oposición.

En cambio, expresó que, una vez finalizada la contienda electoral, el verdadero reto consiste en gobernar para todos los colombianos, promoviendo la unidad por encima de las diferencias y las injusticias.

La reguetonera fue clara en que este triunfo no fue un trofeo ni un premio, ya que conlleva una gran responsabilidad. Allí enfatizó que todo quedaría reflejado en cuatro años, cuando se haga un balance sobre sus decisiones y cambios.

“Señor Presidente: no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, escribió.

“Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”, apuntó en otro fragmento de su texto.

Pese a que el presidente electo respondió e invitó a la celebridad a unirse a sus simpatizantes, las miradas de más de uno se posaron en la reacción que tuvo Diana Ángel, opositora de la derecha.

Abelardo De La Espriella y Karol G Foto: Semana/Getty Images

La artista, que suele comentar sobre la situación del país, fue contundente con sus palabras, al enviar un breve mensaje a la cantante urbana.

La actriz citó la publicación de la Bichota y le agradeció por alzar la voz de esta manera, pidiendo equidad y balance en el gobierno que entra.

“Gracias, Karol G”, escribió la famosa en su cuenta de X.

Esto llevó a que miles de personas reaccionaran y dieran ‘me gusta’, comentaran o criticaran, dependiendo de la inclinación política que tienen.