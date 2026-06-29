Política

Presidente Petro reaccionó al mensaje de Karol G tras la victoria de Abelardo De La Espriella: “Nunca lo aceptes”

El jefe de Estado reaccionó a las palabras que la cantante paisa compartió en sus redes sociales tras la victoria de Abelardo De La Espriella.

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Redacción Semana
29 de junio de 2026 a las 12:49 p. m.
Gustavo Petro reaccionó al mensaje que le mandó Karol G al presidente electo.
Gustavo Petro reaccionó al mensaje que le mandó Karol G al presidente electo. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no guardó silencio y reaccionó al mensaje que Karol G publicó tras la victoria de Abelardo De La Espriella. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario agradeció a la cantante por, según dijo, reflejar una visión “democrática y humana de la vida”.

Abelardo De La Espriella y Karol G
Abelardo De La Espriella responde a la petición de Karol G: “Únete a la manada”

Además, el mandatario advirtió sobre un proceso de “deshumanización” que, según él, afecta no solo a Colombia, sino al mundo, y que se manifiesta en la dificultad para distinguir entre la verdad y la falsedad. Asimismo, elogió la trayectoria artística de la cantante, recordó su participación en el concierto del Jubileo y aseguró que quiso otorgarle el máximo homenaje creado por Simón Bolívar, al considerar que su talento artístico “es como tocar las estrellas”.

El presidente Petro afirmó que distinguir entre la verdad y la mentira será una de sus principales responsabilidades y aseguró que abordará ese tema en su próximo diálogo con el papa León XIV. También, sostuvo que aceptó el resultado del escrutinio para evitar que se desatara la violencia en el país, aunque insistió en que “la verdad de las elecciones saldrá pronto”.

En su mensaje, respaldó las palabras de Karol G sobre la importancia de la fraternidad humana y reiteró que no promoverá una nueva violencia entre colombianos. Sin embargo, acusó al “nuevo presidente extranjero” de buscar un escenario de confrontación y señaló que el poder optó por “la mentira y la violencia” en lugar de construir un acuerdo nacional con la ciudadanía.

“Por eso se burlarán de ella hablando de manadas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, en su respuesta compartida en la red social, le mandó un contundente mensaje a Abelardo De la Espriella, donde rechazó que se compare al pueblo colombiano con una “manada”. El mandatario afirmó que los ciudadanos son individuos libres y pensantes, no personas que deban ser tratadas como animales.

Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro
Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro Foto: Semana

De igual manera, sostuvo que un liderazgo basado en la fuerza puede conducir a una sociedad al “abismo” si carece de visión, y defendió que el futuro debe construirse a partir de la razón, la libertad y la capacidad de pensamiento de cada individuo, en lugar de los instintos o la manipulación.

“El macho alfa bestia se estrella con el deseo de libertad del pueblo colombiano que es humanidad y no manada”, agregó el jefe de Estado.