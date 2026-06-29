Presidente Petro reaccionó al mensaje de Karol G tras la victoria de Abelardo De La Espriella: “Nunca lo aceptes”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no guardó silencio y reaccionó al mensaje que Karol G publicó tras la victoria de Abelardo De La Espriella. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario agradeció a la cantante por, según dijo, reflejar una visión “democrática y humana de la vida”.

Abelardo De La Espriella responde a la petición de Karol G: “Únete a la manada”

Además, el mandatario advirtió sobre un proceso de “deshumanización” que, según él, afecta no solo a Colombia, sino al mundo, y que se manifiesta en la dificultad para distinguir entre la verdad y la falsedad. Asimismo, elogió la trayectoria artística de la cantante, recordó su participación en el concierto del Jubileo y aseguró que quiso otorgarle el máximo homenaje creado por Simón Bolívar, al considerar que su talento artístico “es como tocar las estrellas”.

El presidente Petro afirmó que distinguir entre la verdad y la mentira será una de sus principales responsabilidades y aseguró que abordará ese tema en su próximo diálogo con el papa León XIV. También, sostuvo que aceptó el resultado del escrutinio para evitar que se desatara la violencia en el país, aunque insistió en que “la verdad de las elecciones saldrá pronto”.

Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida.



Viene la deshumanización y no solo de Colombia, sino del mundo. Consiste en que la gente no sepa que es verdad y que es falso.



Sé que Karol G toco el arte en el concierto del jubileo y se que no se devolverá ya.… https://t.co/Qe5MSEIth0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2026

En su mensaje, respaldó las palabras de Karol G sobre la importancia de la fraternidad humana y reiteró que no promoverá una nueva violencia entre colombianos. Sin embargo, acusó al “nuevo presidente extranjero” de buscar un escenario de confrontación y señaló que el poder optó por “la mentira y la violencia” en lugar de construir un acuerdo nacional con la ciudadanía.

“Por eso se burlarán de ella hablando de manadas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, en su respuesta compartida en la red social, le mandó un contundente mensaje a Abelardo De la Espriella, donde rechazó que se compare al pueblo colombiano con una “manada”. El mandatario afirmó que los ciudadanos son individuos libres y pensantes, no personas que deban ser tratadas como animales.

Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro Foto: Semana

De igual manera, sostuvo que un liderazgo basado en la fuerza puede conducir a una sociedad al “abismo” si carece de visión, y defendió que el futuro debe construirse a partir de la razón, la libertad y la capacidad de pensamiento de cada individuo, en lugar de los instintos o la manipulación.

“El macho alfa bestia se estrella con el deseo de libertad del pueblo colombiano que es humanidad y no manada”, agregó el jefe de Estado.