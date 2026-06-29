El contundente mensaje de Rodrigo Lara a los congresistas del Pacto Histórico que harán oposición a Abelardo De La Espriella

El 20 de julio tomará posesión el nuevo Congreso de la República e iniciarán cuatro años de este Legislativo, que fue elegido el pasado 8 de marzo en las urnas.

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Aunque en aquella época el Pacto Histórico logró el mayor número de votos y consiguió 25 curules en el Senado y 42 en la Cámara de Representantes, la derrota de Iván Cepeda en las urnas les cambió el ajedrez político, porque no serán partido de gobierno y seguramente no conseguirán las mayorías para frenar la agenda legislativa de Abelardo De La Espriella.

De hecho, esta colectividad ya se declaró en oposición, pero no alcanzarían la cifra necesaria en cada corporación para hacer contrapeso a la coalición de gobierno que se está conformando.

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Pese a este panorama favorable para el nuevo gobierno, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, envío un mensaje a la oposición, ya que hay una hoja de ruta clara desde el 7 de agosto.

“La campaña ya terminó y el presidente electo fue claro en que gobernará para todos los colombianos y con total respeto por la separación de poderes. Se respetará el derecho de las minorías para que puedan ejercer su oposición y fijar sus opiniones con absoluta libertad”, dijo Lara.

Agregó: “En el Congreso todos pueden expresar sus opiniones sin temor alguno y en libertad, ese es el compromiso. Respetaremos a la oposición, los únicos que deben temer son los corruptos y quienes utilizan el fusil para amedrentar a los colombianos, por eso el presidente De La Espriella le dio un mes a las organizaciones para que preparen su sometimiento”.

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El ministro designado aclaró que el Pacto Histórico debe tener claro que desde el 7 de agosto tendrán todas las garantías y que el diálogo institucional estará abierto para legislar a favor de los colombianos.

“Colombia es un país con una democracia fuerte. La gente llama esto polarización y a mí me parece que hay una identidad política clara y esto es normal. Debemos ser fuertes en el debate democrático y tolerantes con las ideas de los demás. Los que deben temer son los que mediante el terror pretenden controlar poblaciones para sus rentas criminales. Las armas de la república van a proteger a los colombianos”, comentó.

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En los próximos días iniciarán una serie de reuniones de los diferentes partidos políticos, para definir los acuerdos que fijarán las composiciones de las mesas directivas de las plenarias de Senado y Cámara junto con las de las comisiones constitucionales.

Dichos acuerdos se hacen entre los compromisarios de los partidos y los pactos que allí se hacen son para el cuatrienio que iniciará el 20 de julio.