“Vamos a perseguir a delincuentes de cuello blanco y con fusil”: Rodrigo Lara destapa tareas asignadas por Abelardo De La Espriella

Rodrigo Lara, un abogado con amplia experiencia académica y profesional, fue designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, como ministro del Interior.

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Lara, quien fue senador y representante a la Cámara, conoce a la perfección el funcionamiento del Congreso de la República y sabe moverse en la arena movediza del Legislativo.

Asumirá funciones después del 7 de agosto, fecha en la que se dará el cambio de gobierno, y está a la espera de que empiece el empalme para conocer el estado en que recibirá esa cartera que está en manos de Armando Benedetti, quien anunció que está listo para reunirse con Lara.

En entrevista con SEMANA, Lara destapó las tareas que ya le asignó el presidente electo y que empezará a poner en marcha. Además, contó que el foco principal será el de cambiar la manera de relacionarse con el Congreso de la República y volver al respeto entre las ramas del poder.

“Gobernar a Colombia implica una serie de retos, pero hemos recibido un mandato muy claro. Y uno de los elementos más importantes es la lucha contra la corrupción, estamos muy preocupados por lo que hemos visto en muchas entidades, estamos viendo funcionarios corriendo para adjudicar contratos a última hora. Le hago un llamado a los funcionarios del gobierno saliente para que detengan los contratos de última hora y a la Procuraduría para que vigile esto que está pasando”, dijo Lara.

Además, del relacionamiento con el Legislativo, la tarea de consolidar las mayorías, organizar la agenda legislativa y atender los asuntos políticos, el ministro designado destapó una tarea clave que le fue asignada.

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“Una de las tareas que me ha encomendado el presidente electo es el diseño de unos mecanismos y unas instituciones eficaces para combatir la corrupción. Vamos a crear un bloque de búsqueda anticorrupción que estará adscrito a la Presidencia de la República. Estará conformado por funcionarios del gobierno, fiscales, policía judicial, la Uiaf, la dirección nacional de Inteligencia y la Dijín. Esto estará conectado con un cuerpo interno de inspección, que hará inspecciones sorpresivas en todas las entidades nacionales, para que sea el mismo gobierno el que encuentre los casos de corrupción y se remitan a la justicia", reiteró.

Abelardo de la Espriella, presidente electo, y Rodrigo Lara, ministro del Interior designado. Foto: Fotografías de SEMANA

Agregó: “Habrá delegados del Ministerio del Interior en los departamentos que serán los encargados de revisar todos los contratos. Además, diseñaremos sistemas de auditoría visible a cada una de las obras que se están ejecutando. El Gobierno nacional estará a la vanguardia, al pie del cañón, llevando los casos ante la justicia. Vamos a perseguir a los delincuentes de cuello blanco y con fusil. No vamos a gobernar como siempre se ha hecho, nos vamos a tomar esto en serio".

Asimismo, dijo que la campaña electoral quedó en el pasado y que el gobierno de Abelardo De La Espriella ofrecerá garantías para todos los sectores políticos.

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“Nos gusta trabajar y cumplir con la confianza que nos dieron. Aquí la relación con el Congreso será sobre la base de un acuerdo sobre lo fundamental y cualquier tipo de negociación se hará sobre la mesa. Los congresistas tienen una misión de representación con un principio legítimo de presentar las solicitudes de sus regiones. Sin embargo, cualquier recurso que asigne la nación por intervención de un congresista lo conocerá la nación. Como no habrá nada oculto, todo se podrá vigilar y auditar. Nos eligieron para cambiar la forma como se ha gobernado. Todo se va a saber".

Finalmente, dijo que todas las peticiones de los congresistas serán atendidas, siempre y cuando sean gestiones para sus regiones y que se hagan de manera pública, para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento.