Nórida Rodríguez expuso frustrante momento que vivió; fue víctima de lamentable situación: “Me lo merezco por ingenua”

Nórida Rodríguez se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión en Colombia, gracias a una carrera extensa y destacada dentro del mundo del entretenimiento. La actriz dejó huella con interpretaciones memorables en producciones como Tentaciones, Lola Calamidades, Los cuervos, El segundo enemigo, Me llaman Lolita y Merlina, mujer divina, entre otras.

No obstante, su nombre no solo llamó la atención por su trabajo artístico; el público también mostró interés en los aspectos más personales de su vida, marcada por episodios complejos y llenos de emoción. Uno de los momentos más difíciles fue la partida de su esposo, Toto Vega, quien falleció en 2022 y cuya ausencia representó un profundo dolor para la artista.

No obstante, recientemente, Nórida Rodríguez fue foco de reacciones tras un video que compartió en sus redes sociales, el cual exponía una lamentable situación de la que fue víctima. La colombiana no dudó en alertar a sus seguidores, buscando frenar esta cadena de hechos.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la famosa, que habló sobre su primer esposo en el pasado, denunció que fue estafada a través de una compra virtual, ya que deseaba adquirir un robot aspiradora para evitar el uso de estos aparatos tradicionales.

Cuando accedió a un producto promocionado por TikTok, lo pagó y esperó a que le llegara, dándose cuenta de que le enviaron una caja con chatarra dentro. Al intentar buscar respuestas, la habían bloqueado.

“Oigan, me estafaron (...) Yo estoy diagnosticada con fibromialgia desde la pandemia, y a veces no aguanto la aspiradora. Entonces me pareció que ese robot que vi en oferta era la solución para recoger los pelitos. Lo vi en otra app, y aunque costaba mucho menos, pensé que si lo pedía por ahí me llegaba antes. Lo pagué y resulta que cuando abro el paquete, había otra cosa completamente distinta... chatarra”, contó.

Lo lamentable es que es la celebridad ya había caído en este tipo de trampas cibernéticas, por lo que no dudó en llamarse “ingenua”.

“Me lo merezco por ingenua, porque algo así parecido me había pasado antes, hace un par de años. Solo quería contarles esto para que no les pase a ustedes. La vi en TikTok, pero ya me había pasado antes en Instagram”, agregó, soltando una advertencia.