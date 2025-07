María Cecilia Botero expuso delicado tema que atraviesa y alertó sobre preocupante situación: “Qué miedo”

“ Qué miedo. Empieza a pasar eso de: ‘¿será real o no será real?’. En Facebook andan saliendo cosas mías, como si yo estuviera promocionando unas cremas para la cara, pero esa no soy yo, nunca lo he hecho ”, aseguró.

“Mis amigas que me han conocido toda la vida me mandan y me dicen: ‘Ay, ¿cuál es esa crema que estás anunciando?’, y yo: ‘¿Cuál crema?’ Mis amigas: ‘Esta’, y me mandan el pantallazo. Ahí les digo que no soy yo, aunque soy yo, no soy yo. Ese miedo me da“, comentó.