María Cecilia Botero revivió desgarrador momento al ver morir a su esposo; destapó reacción de su hijo: “Me volvió pedazos”

María Cecilia Botero se ha ganado un lugar destacado en la historia de la televisión colombiana gracias a su amplia trayectoria, talento escénico y la calidez que transmite en cada uno de sus papeles. Su carisma natural y la capacidad de adaptarse a distintos formatos y géneros la han convertido en una figura querida y admirada tanto por el público como por sus colegas.

La actriz María Cecilia Botero recordó un momento difícil de su pasado. | Foto: Instagram @mariacebotero

Sin embargo, recientemente, la reconocida artista desató toda clase de reacciones con una entrevista que concedió a Laura Acuña, para La sala de Laura Acuña, donde revivió uno de los momentos más dolorosos de su pasado. La celebridad abrió su corazón y recordó cómo fue ver morir a su esposo, David Stivelberg.

María Cecilia Botero mencionó que nunca se estaba preparado para la muerte de un ser amado, por lo que era una huella que quedaba en el corazón. Aunque el proceso era complejo, intentaba mantenerse en pie para apoyarlo, aun cuando se encerraba en el baño a llorar y pedirle a Dios que dejara descansar a su compañero sentimental.

“Uno cree que sí, pero a la larga no. Claro que me acuerdo de ese día. ya había pasado un año de este tema. Ya sabía, estábamos en la etapa en la que me encerraba a llorar porque no quería que ellos me vieran. Me encerraba a pedirle a Dios que se lo llevara, el no se tomó ni una aspirina, solo al final cuando el dolor era muy fuerte”, comentó.

En la charla, la actriz relató cómo fue aquel día de septiembre, cuando recibió una inquietante pregunta de su marido, el cual estaba bastante enfermo. Ese cruce de palabras fue clave, pues horas después quedó en coma y no volvieron a hablar.

“Era 20 de septiembre, día del amor y la amistad, me iba para el teatro y me llama, y me dice: “Bueno, mi amor, necesito hacerte una pregunta y necesito que seas totalmente honesta conmigo. ¿Tú crees que ya es hora de que me vaya?’, me oigo a mi misma decirle: ‘Sí, mi amor, yo creo que ya es hora de que te vayas’...luego dije: ¿Qué le dije?. Pero bueno, luego me dice: ‘Ok, muy bien, quiero que sepas que esto es una despedida’. Duramos como dos horas despidiéndonos, tenía que irme al teatro y me dice: ‘Mi amor, vete, tranquila, yo te espero’”, contó.

“Llegué a mi casa como a las 11 de la noche, había dejado a una enfermera acompañándolo, y ella me dice: ‘Doña María Cecilia, no lo he podido despertar para darle la pastilla’, ahí le pregunté que cuál pastilla y me dijo que era la de dormir, por lo que le pregunté que para qué lo iba a despertar si estaba ya dormido. Pues no, no estaba dormido, estaba en coma. Llamé ahí mismo a los médicos y me reafirman que estaba en coma”, agregó.

A pesar de que no se tenía certeza de qué ocurriría, María Cecilia Botero, que se refirió a su actual vida amorosa, bajó a buscar a su hijo, Mateo Stivelberg, a quien le dijo que se despidieran de su papá, pues era el momento. De hecho, la famosa recordó la promesa que le hizo, relacionada con que nunca lo hospitalizarían y que moriría cogido de su mano.

“Como a las 7-7:30 bajé a buscar a Mateo para despedirlo, subió y le agarró una mano, yo la otra, y por más de que yo sentía que estaba fuerte fue muy difícil. Abrió los ojos, nos miró y cerró los ojos. Fue dulce y duro, sobre todo por Mateo”, indicó en el formato.

La colombiana aseguró que fue desgarrador para ella ver cómo su hijo se quebraba al ver morir a su papá, pues soltó unas palabras que hicieron eco en su interior y la destrozaron por completo.

“Apenas muere, él gritó: ‘Dios, por qué me haces esto. Yo tengo ocho años, yo sí lo necesito, tú no lo necesitas’ (furioso). Eso, por ejemplo, a mí me volvió pedazos porque además el niño tenía razón. Difícil, todo lo que quieras...han pasado muchos años y yo sigo llorando”, concluyó.