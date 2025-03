María Cecilia Botero destapa radical decisión que tomó sobre su vida amorosa y recordó a sus exparejas: “no me interesa”

María Cecilia Botero es una de las figuras públicas más queridas de la televisión colombiana, gracias a su larga trayectoria frente a las cámaras. Su participación en producciones como Caballo viejo, Hilo de sangre azul, Secretos de familia, Muñoz vale por 2 y La venganza de Analía, entre otras, han hecho que sea reconocida como uno de los rostros más emblemáticos de la actuación en Colombia.

Además, a su carrera se suman otros grandes proyectos en teatro y para otras plataformas como Netflix con la serie La primera vez o la película de Disney Encanto, para la que prestó su voz interpretando el personaje de Abuela Alma. De esta manera, Botero ha demostrado su versatilidad y admirable talento, cautivando a los espectadores.

Actualmente, regresó a las pantallas como conductora del programa Mujeres sin filtro, que se transmite por RCN y le concedió una entrevista a Geniales y mayores con Vanessa de la Torre, en la que abrió su corazón para hablar sobre su soltería luego de vivir varias experiencias importantes en el amor.

Botero ha estado casada dos veces, la primera vez era muy joven y fue un matrimonio corto, y la segunda fue con el director David Stivel, quien falleció luego de 10 años de casados, en 1992. Como fruto de su amor tuvieron a su único hijo Mateo Stivelberg, quien ha estado siempre a su lado.

María Cecilia Botero aseguró que fuera del país el talento es más valorado. | Foto: Archivo particular

Después de eso, a María Cecilia solo se le ha conocido una relación con el periodista Mauricio Reina. Ambos compartieron durante 20 años y ahora, luego de un largo tiempo soltera, en conversación con Vanessa, de Caracol Radio, la actriz destapó la radical decisión que tomó sobre su vida amorosa.

“Estoy casi segura de que no me voy a volver a enamorar ni quiero volver a tener pareja, porque soy tan feliz sola, dueña total de mi vida, de mi espacio, de mis risas, de mis lágrimas, de mí todo...”, expresó la antioqueña que este año cumplirá 70 años, descartando cualquier interés en compartir con alguien un desayuno o su cama: “no me interesa”.

“Es curioso porque veo a los jóvenes y digo ‘pensar que eso se iba a acabar era como imposible…’ la verdad porque llega un momento en que simplemente (uno dice) hasta aquí fue”, agregó.

Asimismo, la actriz recordó sus dos relaciones amorosas más importantes y cuál fue su diferencia: “lo que a mí me pasó con David fue algo tan único, de verdad. Era un amor tan completo y es un amor que no se acaba, no se acabó, no se gastó, no hubo tiempo, se murió. Si no se hubiera muerto, si me hubiera separado, como de mi primer marido, el amor se va desgastando en las peleas, en los desencuentros, con la edad, con la rutina, el tiempo, pero con David no hubo tiempo, entonces yo me quedé con el paquete de amor sin gastarlo y lo guardé”.