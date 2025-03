Así fue el primer encontrón de Laura González y Karina García en ‘La casa de los famosos’: “Eres una mentirosa que nada que ver”

El drama en La casa de los famosos no para, y un nuevo y tenso momento llegó al reality para sorprender a la participante Karina García.

En el capítulo del pasado jueves, 27 de marzo, ingresó a la casa Laura González, comunicadora y modelo que asegura que la mujer paisa se metió en la relación que ella tenía con su ex prometido.

“No alcancé a llegar al altar, me separé de… Mi relación se quebró por una persona que ahorita está en la casa de los famosos. Alguien que en este momento está haciendo muy viral y es peli negra, bajita, paisa y el apellido termina en ‘A’“, dijo Laura.

Laura, antes de ingresar a la casa, dejó claro que no tiene ninguna intención de ser amiga de Karina, incluso de siquiera ser cordial con ella.

“No haré parte del grupo ‘Fuego’. No soy amiga de Karina y no pienso ser amiga de Karina. Voy a ajustar una deuda que tengo muy pendiente apenas entre a La casa de los famosos, esa deuda se llama Karina García. No se puede decir que eres un ser de luz cuando acabaste un matrimonio”, afirmó Laura, minutos antes.