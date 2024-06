María Cecilia Botero expuso verdad sobre Dora Cadavid; contó cómo descubrió que era su tía: “Eso no era bien visto”

“Es tenaz lo que voy a decir, pero en mi familia no se hablaba mucho de la tía actriz, porque qué oso, eso no era bien visto, eso no era para gente bien, en mi casa tampoco...mi mamá no hablaba mucho de eso, casi que no sabíamos que era tía nuestra. Un día, yo me acuerdo, viendo televisión, me fijo, como con siete años, y digo: ‘Mamá, mamá, esa señora es igualita a ti’ y mi mamá se quedó como pensativa... eran pero muy parecidas y ahí nos contó que era hermana de ella, que era actriz”, aseguró.