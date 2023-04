María Cecilia Botero se sinceró sobre su experiencia como presentadora; reveló particular detalle de este trabajo

María Cecilia Botero se convirtió en una de las grandes actrices de la televisión colombiana, no solo por su belleza, talento y profesionalismo, sino por el carisma y desempeño que tuvo en distintos ámbitos de los medios. Su paso por distintos proyectos cautivó al público, catapultándose como una de las grandes figuras de la pantalla chica.

La celebridad tuvo papeles importantes y una participación destacable en proyectos como La pezuña del diablo, Caballo viejo, Lejos del nido, Música maestro, Nuevo rico Nuevo pobre, La rosa de los vientos, Amalia, Dos mujeres, Secretos de familia, La vorágine, Bermúdez, entre otras.

No obstante, María Cecilia Botero brilló también en los medios nacionales con su evidente talento para la presentación, destacando en producciones y formatos de toda clase. A pesar de que su desempeño como actriz la hizo triunfar en Colombia, hay quienes se encariñaron con esta otra faceta que plasmó frente a las cámaras.

La actriz se consagró como una de las grandes figuras de la televisión colombiana. - Foto: Instagram @mariaceciliabotero

Recientemente, la famosa artista fue invitada a Bravíssimo, donde conversó con Marcelo Cezán y Mónica Molano sobre su trayectoria. La antioqueña abrió su corazón y recibió mensajes de sus familiares y amigos, quienes recordaron un poco de su huella en la industria de la televisión.

De acuerdo con lo que quedó reflejado, los presentadores del programa recordaron la etapa de María Cecilia Botero como integrante de noticieros y magazines, aplaudiendo su profesionalismo. “Vamos a conocerte en otra faceta. Ya te conocimos como hermana, como mamá y ahora como presentadora. Para esa faceta también tenemos un saludito”, dijo Molano antes de pasar un video de un conocido de la actriz.

En la pantalla apareció Camilo Montoya, recordado presentador colombiano, quien quiso dejar un mensaje y revivir su amistad con la artista paisa. El periodista habló de su pasado y trajo al presente el vínculo que genero con su excompañera en Caracol Televisión.

La artista recibió un saludo de su amigo y excompañero de televisión. - Foto: Fotograma, 26:05, María Cecilia Botero habla de sus diferentes facetas como mamá, amiga y presentadora - Bravíssimo CityTV - YouTube

“María Cecilia Botero, espero que no te hayas olvidado de mí, Camilo Montoya…tu amigo y compañero de madrugadas en las mañanas del Canal Caracol. No quería perderme la oportunidad de enviarte un saludo y manifestarte mi cariño, sobre todo reconocer tu envidiable trayectoria y todo lo que has hecho en el cine y la televisión”, dijo en el clip, a lo que la antioqueña respondió: “Camilo, divino, tan lindo. Hace mucho que no lo veo…trabajamos juntos y nos divertíamos muchísimo”.

En ese momento fue cuando Botero habló un poco de sus inicios en la presentación, afirmando que comenzó todo cuando arrancaron los noticieros privados y ella fue quien preparó a otros colegas que integrarían QAP Noticias. En esas surgió una propuesta inesperada, la cual la dejó sin palabras.

“Yo no sé qué pasó, arrancaron los noticieros privados, QAP y CM&. David y yo ayudamos a preparar a los presentadores de QAP, que eran Adriana Larrota y Paulo Laserna (…) Estábamos como muy amigos de ese combo, arrancó y se fue pa’ arriba”, comentó.

La actriz fue elogiada por su desempeño como presentadora. - Foto: Fotograma, 27:01, María Cecilia Botero habla de sus diferentes facetas como mamá, amiga y presentadora - Bravíssimo CityTV - YouTube

“Como a los cinco o seis meses que ya estaban al aire se les ocurrió hacer algo raro de ponerme a mí como presentadora de noticias. Lo primero que yo les dije fue: ‘están locos’ y les dije que no, yo soy actriz”, agregó, asegurando que no estaba segura de incursionar en esta profesión.

No obstante, sus allegados la convencieron de probar, haciendo ensayos y lanzándose al ruedo, para después convertirse en una integrante de estos formatos informativos.

“Hagamos un ensayo, varios ensayos, si funciona bien, sino no hay rollo. Y sí, funcioné, estuve cinco años en CM& y dos años en el noticiero de las 7:00″, reveló.

Ante la pregunta de si extraña la presentación en su vida, la famosa actriz afirmó que no, ya que solo hizo parte de un momento de su pasado y lo disfrutó tal y como era. Allí mencionó que se quedaba con su trabajo como actriz, el cual prefiere, pese a que ya no surgía tanto casting como hace unos años.

“Sabes que no, creo que en ese momento de mi vida era perfecto, todo se ajustaba. Me gustaba hacerlo, lo disfrutaba mucho. Ahora en día ya no, creo que lo que haga como actriz, así sea poco, prefiero más el trabajo de actriz”, mencionó, a lo que agregó: “Lo disfruté, me gané muchos premios como presentadora de noticias y de magazín, pero prefiero ser lo que soy, una actriz. Mi trabajo como actriz me permitió ponerme como el plan de presentadora”.