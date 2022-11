Marcelo Cezán terminó afectado por emergencia en La Calera; su esposa publicó triste mensaje

La temporada invernal no da tregua en el país, y varias localidades se han visto gravemente afectadas en los últimos días por las fuertes lluvias. Uno de los sectores más golpeados es el de La Calera (Cundinamarca), ubicado a pocos minutos de Bogotá.

A través de las diferentes redes sociales, los habitantes de ese municipio han compartido algunos videos en los que se puede apreciar cómo amanecieron los puntos aledaños a la vía principal. Asimismo, dejan ver la cantidad de escombros que dejó el duro aguacero que se registró este sábado.

Marcelo Cezán, que es uno de los principales presentadores de Bravissimo (CityTv), también se vio afectado por esta emergencia y no pudo estar presencialmente este domingo en el set del programa, ya que la carretera estaba cerrada.

No obstante, el actor vallecaucano decidió hacer parte del matutino y salió desde su residencia, mientras que sus compañeras no tuvieron ningún inconveniente de presentarlo desde el estudio.

La esposa del artista, Michelle Gutty, también se pronunció con respecto a este tema y compartió un conmovedor mensaje en las historias de Instagram, donde evidencia la tristeza que viven hoy los habitantes de La Calera.

“Las lluvias han colapsado muchos lugares en Colombia. Aquí en La Calera hemos tenido muchos inconvenientes, pero hoy fue un desastre. Hay familias que esta noche perdieron seres queridos, otros están heridos, otros no tienen dónde dormir y otros están atrapados. Otros no podemos movernos, y otros aún no llegan a casa”, manifestó inicialmente.

Luego, añadió: “En Bogotá la cosa tampoco fue alentadora, han sido días fuertes. En donde conservar la calma, orar, hacer guerra espiritual, ayudar a quien podamos, y mantener la fe es lo que nos mantendrá firmes”.

Mensaje de Michelle Gutty - Foto: Instagram: Michelle Gutty

El reporte parcial entregado por las autoridades departamentales da cuenta de que seis viviendas resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones de este sábado y tres vehículos están damnificados por las emergencias. Asimismo, al menos tres personas habrían perdido la vida.

Igualmente, la Gobernación de Cundinamarca les pidió paciencia a los conductores que se movilizan por los sectores afectados, pues la remoción de escombros tardaría más tiempo de lo esperado

“Todos tienen la necesidad de ver la vía habilitada, se encuentra cerrada en este momento. Pero ha sido claro el instituto de riesgos: hay que evaluar, antes de cada movimiento de tierra, el estado de la montaña. Maquinaria hay en el sector, pero no puede trabajar de manera indiscriminada”, precisó.

Cabe recordar que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideró hace unos días un consejo distrital de gestión del riesgo y cambio climático, con el objetivo de tomar algunas medidas preventivas para enfrentar esta temporada de lluvias en la ciudad, la cual afirmó va a ser muy larga.

“Tendremos hasta noviembre de este año un fenómeno de temporada invernal difícil para Colombia, y con riesgo para la ciudad. Es un riesgo en seguridad, porque tenemos riesgos de inundaciones, de corrientes torrenciales y de eventuales deslizamientos; pero también es un riesgo en salud pública, porque vienen bajas temperaturas, lo que genera enfermedades respiratorias en la ciudad”, concluyó la mandataria local.