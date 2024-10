Claudia Bahamón revela delicado problema de salud que generó angustia en su vida: “Me sentí más allá que acá”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más conocidas de la farándula nacional. Gracias a su profesionalismo y belleza ha podido resaltar y destacar en varios proyectos televisivos de la pantalla chica.

Actualmente, hace parte del programa MasterChef Celebrity en donde realiza la conducción del reality. Bahamón es bastante popular y amada en la cocina más popular de la televisión colombiana, pues se ha ganado el corazón de todos los televidentes y concursantes.

La presentadora oficial de 'MasterChef Celebrity' le puso el 'tate quieto' a una de las concursantes. | Foto: Fotograma, 02:59, Adrián sorprende en el atril con su novedosa preparación | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

Recientemente, estuvo como invitada al pódcast Vos Podés, allí habló de sus inicios en la televisión, de sus quebrantos de salud y del miedo que sintió en morir y dejar a sus hijos.

La presentadora vivía en Neiva, su sueño jamás fue trabajar en televisión, ni mucho menos llegar a ser un referente de ella, la mujer de profesión arquitecta llegó a los estudios del canal RCN y en donde su vida dio un giro inesperado cuando el presidente del canal, Gabriel Reyes le propuso que presentara la sección de entretenimiento del noticiero.

Meses después conoció a Jota Mario Valencia, presentador que se volvió apoyo incondicional para Bahamón, ya que el hombre le daba ánimo y consejos de cómo presentar, pese a varios inconvenientes que tuvo su debut, Claudia siguió intentando hasta convertirse en la presentadora auténtica que es hoy en día.

Así mismo, aprovechó para revelar varios detalles acerca de la situación crítica que vivió de salud hace algunos meses. Pues, estuvo varios días hospitalizada. Afortunadamente, su pulmón se encuentra regio en estos momentos, sin embargo, tuvo miedo de morir en su momento.

“Fue uno de los episodios más duros que he vivido. Me sentí más allá que acá, pero el pulmón es resiliente como la tierra (...) A los cuatro días estaba muy bien. Me tomó unos meses recuperarme completamente y me siento regia”.

Bahamón reveló que pese a que hoy en día se siente muy bien, el tema fue bastante grave y todo fue producto de una mala práctica médica. Pues, la presentadora tiene unas hernias discales y se encontraba realizando una terapia neural y el profesional que la estaba realizando se equivocó y pinchó la pleura generando que uno de sus pulmones colapsara.

Por otra parte, no es la primera vez que la colombiana presenta quebrantos de salud, hace poco estuvo varios días ausente de MasterChef que varios televidentes llegaron a pensar que ya no se encontraba en la conducción del reality, sin embargo, ella aclaró a través de sus redes sociales que se trata de complicaciones respiratorias.

A través de su cuenta oficial de X destapó la razón por la que no está: problemas de salud reiterativos, la volvió a enfermar una crisis respiratoria que la había aquejado hace algunos meses.

“No estaré nuevamente y acá les cuento qué pasó. Resulta que hace unos retos venía sintiendo que la voz se me iba, pero lo sentía como en el pecho. Si están pegados (al programa) se dieron cuenta de que falté a un reto. Bueno pues, me pusieron un boost de corticoides y logré ir al reto siguiente, pero al finalizar el día caí muy mal y me fui de urgencia y ahí sí, incapacitada”, empezó contando Bahamón.

“Como hacía un año me había dado el neumotórax, pues parece que los pulmones no aguantan tanto y ajá, caí en una crisis respiratoria, nada grave, pero, el médico muy cuidadoso me examinó mientras yo le decía ‘doc, necesito que me ponga algo que milagrosamente me mejore porque yo mañana tengo que regresar a trabajar’”, agregó.