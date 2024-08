Accidente en la cocina: Claudia Bahamón e Ilenia sufren quemaduras en pleno reto de MasterChef Celebrity

Ilenia Antonini se quemó frente a las cámaras de MasterChef Celebrity

“Se me ocurre la grandiosa idea de probar con la mano y claro sentí el quemón y mi primera reacción fue pasar el dedo, entonces me alcancé a comprometer la boca y el dedo. En ese momento me dolió, pero creo que la adrenalina de que ya se iba a acabar el reto me permitió sentir no tanto”, dijo Ilenia en el espacio de entrevistas del programa de cocina.